Nico Paz obiettivo numero 1 dell’Inter: idee già chiare sul ruolo

Nico Paz è il principale obiettivo dell’Inter in vista della prossima sessione di calciomercato. L’argentino si sta mettendo in mostra con la maglia del Como, con cui ha all’attivo 6 gol e 4 assist in questa Serie A. E Simone Inzaghi ha già in mente come impiegarlo nel suo modulo.

PRESSING COSTANTE – L’Inter ha nel mirino l’ingaggio di Nico Paz e questo non è più un mistero. Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti sta facendo leva sull’ottimo rapporto col padre Pablo, ex compagno di Nazionale. Un modo astuto per aumentare il potere contrattuale del talento classe 2004 e dei nerazzurri in vista delle trattative col Real Madrid, proprietario del cartellino. E proprio questo sembra l’unico nodo da dirimere prima di vedere Nico Paz all’Inter, considerando che il suo ruolo nello scacchiere di Simone Inzaghi è già pronto.

Nico Paz all’Inter in una mattonella precisa

BACKUP PERFETTO – Nico Paz nel Como è sostanzialmente libero di svariare ovunque dal centrocampo in su, specialmente nella trequarti offensiva. Tuttavia è risaputo come l’Inter di Inzaghi non preveda il ruolo del trequartista. Motivo per cui è più probabile pensare che Nico Paz vada a sostituire Henrikh Mkhitaryan in mediana. Un paragone apparentemente azzardato sulla carta, considerando la proiezione prevalentemente offensiva dell’argentino. Che in questa stagione ha già all’attivo 6 gol e 4 assist, contro una sola rete e 3 assist dell’armeno. Ma è proprio analizzando i dati sulla fase di non possesso che il profilo di Nico Paz aderisce sempre più a quello di Mkhitaryan.

DATI SORPRENDENTI – Le mezzali dell’Inter di Inzaghi non devono solo saper impostare il gioco e partecipare attivamente alla manovra di costruzione. Ma devono muoversi anche contestualmente ai movimenti avversari, ed è essere il più rapidi possibile nel recuperare il possesso. E in tal senso, osservando i dati forniti da FBref.com, si può vedere come Nico Paz tenti più contrasti di Mkhitaryan (1,64 ogni 90′ contro 1,42), vincendone anche di più (1,0 contro 0,87). E se guardiamo a intercetti e blocchi, l’argentino è nel 97° e 98° percentile, ossia è migliore della quasi totalità dei pari ruolo in quel dato (l’armeno è rispettivamente nel 26° e nel 27°). Numeri solidi, numeri importanti, che in questa fase non bastano però a classificare la superiorità dell’argentino rispetto a Mkhitaryan. Ma più che sufficienti a rendere l’idea della completezza del profilo di Nico Paz, e di come sia estremamente adatto all’Inter. Ora non resta che attendere l’evoluzione della trattativa.