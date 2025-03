Tra Nico Paz e Guler: l’Inter accetta di giocare a carte scoperte!

Nico Paz e Arda Guler sono due dei principali obiettivi dell’Inter per rinforzare il proprio reparto offensivo in estate. I nerazzurri riflettono sulla scelta migliore per il futuro.

IL PUNTO – Su Nico Paz e Arda Guler sembra convergere la volontà della dirigenza dell’Inter riguardo il “colpo da 90” da siglare nella finestra estiva di mercato. In entrambi i casi, vi è una compagine di estremo valore ad essere coinvolta: il Real Madrid, proprietario del cartellino del turco e legittimato ad esercitare un’opzione di riacquisto per riportare l’argentino in Spagna. In ciascuna delle due circostanze, i nerazzurri devono giocarsi bene le proprie carte, lavorando ai fianchi dal lato del calciatore per poter acquisire una posizione negoziale di favore in sede di eventuali trattative.

Nico Paz e Arda Guler: l’Inter guarda al futuro

LATO ARGENTINO – Nico Paz vedrebbe di buon occhio il passaggio all’Inter al fine di compiere un ulteriore step nel proprio percorso di crescita professionale. Per arrivare al calciatore argentino, la dirigenza nerazzurra sta ricorrendo alla “carta Javier Zanetti”, con il vicepresidente dell’Inter intento a convincere il padre Pablo a comprendere la bontà del progetto nerazzurro. Persuaso definitivamente Paz, l’Inter si rivolgerebbe al Real Madrid da una posizione di forza.

LATO TURCO – Diverso il discorso per quanto riguarda Guler, il quale sta attualmente militando nel club madrileno. Il turco, amareggiato per lo scarso minutaggio garantitogli dal tecnico Carlo Ancelotti, è alla ricerca di una squadra di livello nella quale poter esprimere al meglio il proprio potenziale. In questo senso, l’Inter potrebbe rappresentare quella destinazione ideale per riprendere il percorso di crescita parzialmente interrotto nelle stagioni in Spagna. Potendo poi prevedere un eventuale ritorno “alla base” a cifre compatibili con un’auspicata crescita significativa del suo valore.