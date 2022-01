Nelsson del Galatasaray nuovo nome per la difesa dell’Inter: ecco chi è

Secondo indiscrezioni dalla Turchia, l’Inter segue Victor Nelsson, difensore del Galatasaray. Ecco il profilo del danese classe 1998.

NUOVO NOME – L’Inter vuole rinforzare la propria difesa, trovando alternative giovani e futuribili per i tre intoccabili titolari. In cima al taccuino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio c’è Matthias Ginter (vedi focus), che in estate si libererà a zero dal Borussia Monchengladbach. Tuttavia nelle ultime ore emerge un altro nome, il primo “nuovo” del 2022: Victor Nelsson, difensore del Galatasaray. Un profilo di certo non noto, che merita un approfondimento.

Il profilo di Nelsson, nuovo nome per l’Inter

STATISTICHE – Nelsson è un difensore danese classe 1998, e coi suoi 187 cm di altezza incarna il profilo tipico del centrale nordico statuario. Cresce nel Nordsjaelland, con cui esordisce tra i professionisti nella stagione 2016/17, ad appena 17 anni, divenendo subito titolare inamovibile. In tre stagioni raccoglie 98 presenze e 2 reti col club di Farum. Nel 2019/20 passa al Copenaghen rimanendovi due stagioni, per un totale di 87 presenze e 1 gol. Infine il trasferimento al Galatasaray la scorsa estate, per circa 7 milioni di euro, con cui è già a quota 25 presenze.

PROFILO CHIARO – Andando oltre ai numeri, è interessante capire il profilo tattico di Nelsson. E possiamo farlo partendo dalla sua heatmap stagionale, proveniente da SofaScore:

La posizione in campo di Nelsson riflette la sua abitudine a giocare come difensore centrale di una difesa a quattro. Si denota infatti una scarsa tendenza allo spostamento laterale, essendo una zona già coperta da un terzino. Ad un’analisi superficiale non sembrerebbe quindi un profilo adatto all’Inter di Simone Inzaghi, che gioca invece con una difesa a tre. Tuttavia non è escluso che con un profondo lavoro sulle sue attitudini riesca ad abituarsi, un po’ come fatto da Milan Skriniar in queste ultime stagioni. Ora non resta che vedere le prossime mosse del club nerazzurro per questo profilo, appetibile soprattutto per motivi anagrafici.