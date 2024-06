Ndoye fa il primo gol agli Europei e manda un segnale all’Inter

Dan Ndoye nel primo tempo di Svizzera-Germania ha trovato il suo primo gol con la maglia della nazionale. Segnale importante all’Inter dal giocatore su cui c’è l’interesse della dirigenza.

INDIZIO – Dan Ndoye ha segnato il suo primo gol con la nazionale dopo quindici presenze. Il giocatore del Bologna si è reso protagonista di una scivolata da vera prima punta nonostante la sua posizione oggi sia diversa. In area di rigore Remo Freuler, suo compagno anche con il club, lo ha servito con un passaggio forte di sinistro che il giovane classe 2000 ha saputo cogliere anticipando in uscita Manuel Neuer. Il segnale all’Inter è arrivato stavolta, forte e chiaro!

Ndoye-Inter, una delle soluzioni a destra

TITOLARE – Gli Europei stanno riportando un giocatore diverso rispetto a qualche settimana fa. Ndoye ha giocato da titolare in tutte le partite della Svizzera, trovando il gol proprio nella partita più difficile contro la Germania poco fa. Dario Baccin ha seguito il calciatore del Bologna ed è andato in Germania per lui, l’interesse è reale e concreto. L’Inter lo segue principalmente per coprirsi nel caso in cui Denzel Dumfries non rinnovi il suo contratto in scadenza nel 2025. Ndoye ha risposto presente, ha confermato di poter essere una soluzione per la fascia nerazzurra che potrebbe diventare orfana del suo titolare da tre anni.