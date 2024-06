Ndoye esterno a tutta fascia? Due problemi e… Dumfries!

Dan Ndoye è il nuovo nome di cui si parla in orbita Inter. L’esterno del Bologna rappresenta una soluzione nel caso in cui Denzel Dumfries venga ceduto in questa sessione di mercato.

CESSIONE – Dan Ndoye è l’identikit dell’esterno che l’Inter segue per risolvere il suo problema sulla fascia destra. Problema che ancora deve concretizzarsi però, perché tutto dipende dal futuro di Denzel Dumfries. Il calciatore è in scadenza a giugno del 2025 e per il rinnovo di contratto fino a poco tempo fa chiedeva 5 milioni di euro all’anno. La dirigenza ritiene questa cifra ingiustificata, per tale motivo nel prossimo incontro con l’agente dell’olandese si cercherà di abbassare lo stipendio. Magari 4, ma non sicuramente 5. Nel caso in cui non accettasse sarà cessione, con una richiesta dell’Inter di 25 milioni di euro o più.

Ndoye o Dumfries, chi è il migliore?

UNA DIFFERENZA – Dan Ndoye è stato pagato 9 milioni di euro dal Basilea appena un anno fa, il Bologna e Thiago Motta gli hanno dato spazio da titolarissimo e lo hanno reso una sicurezza della qualificazione in Champions League. 34 partite in stagione, 32 in Serie A ma il problema è uno ed è molto grande. Ndoye ha giocato da esterno del 4-2-3-1, non del 3-5-2, e ha segnato appena un gol in campionato e uno in Coppa Italia contro l’Inter. Dumfries invece ha segnato 4 reti e fatto 5 assist in 31 partite di Serie A, una differenza più che evidente.

PROBLEMA – L’ultima questione riguarda appunto il ruolo di Ndoye. Il giovane classe 2000 è un esterno offensivo, che più che trasformarsi in Dumfries si può trasformare in Marcus Thuram diventando una seconda punta. Pensare un giocatore del genere come propenso alla fase difensiva è forse utopico. Servirebbe un lavoro molto lungo, peccato che se arrivasse Ndoye dovrebbe fare il titolare al posto di Dumfries. Che venga utilizzato Matteo Darmian ancora da esterno l’anno prossimo? Farlo potrebbe rivelarsi un errore.