Nations League, Inter tra risposte positive e qualche pensiero: altri 2 stasera!

La Nations League ieri ha restituito all’Inter qualche risposta positiva e qualcuna un po’ meno, Anche stasera la società nerazzurra sarà spettatrice interessata, con due uomini di Inzaghi in campo. Nel frattempo Zielinski e Frattesi creano qualche pensiero, ma non sembra niente di grave

RISPOSTE POSITIVE – La Nations League va avanti e nella serata di ieri ha dato qualche risposta positiva all’Inter, ma anche qualche pensiero. L’Italia di Luciano Spalletti ha battuto la Francia 3-1 con i gol di Federico Dimarco e Davide Frattesi. Il centrocampista ha chiesto il cambio nel secondo tempo dopo aver sentito tirare: inizialmente i tifosi nerazzurri hanno avvertito una certa preoccupazione, ma nell’immediato post partita è stato lo stesso Commissario Tecnico azzurro a rassicurare tutti, specificando che la sostituzione è stata fatta per precauzione.

UNO DA VALUTARE – Anche Piotr Zielinski, in campo con la Polonia, ha avvertito un leggero problema ma anche in questo caso l’allarme è rientrato. Chi ancora non convince è Hakan Calhanoglu, partito dalla panchina con la Turchia. Lo stesso Vincenzo Montella, dopo lo scialbo 0-0 con il Galles, ha sottolineato come le condizioni del numero 20 nerazzurro siano da valutare il vista del prossimo impegno contro l’Islanda, in programma lunedì 9 settembre. L’Inter attende speranzosa e mantiene i contatti con la Nazionale turca.

Nations League, stasera altri due dell’Inter in campo: la società spera di poter stare serena

Intanto stasera la Nations League offrirà ulteriori spunti con due interisti in campo: Denzel Dumfries in Olanda-Bosnia e Kristjan Asllani in Ucraina-Albania. Entrambi finora all’Inter non hanno trovato molto spazio, ma con il primo vero tour de force stagionale in arrivo, tra Serie A e Champions League, avranno sicuramente modo di dare il loro contributo. L’Inter innanzitutto spera di poter stare tranquilla sul fronte infortuni.