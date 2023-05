Napoli, lo stato di forma in vista dell’Inter: lunga festa

Il Napoli si prepara a ospitare l’Inter al Maradona, in vista della sfida di domani in programma alle ore 18 e valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti arriva alla sfida contro i nerazzurri con uno stato di forma altalenante, come mostrano le ultime cinque partite. Comprensibile, vista la lunga festa scudetto.

STATO DI FORMA – È uno stato di forma altalenante (anche per motivi comprensibili) quello messo in mostra dal Napoli nelle ultime cinque partite stagionali. Due pareggi, due vittorie e una sconfitta per gli uomini di Luciano Spalletti, che arrivano alla gara di domani dopo il KO di Monza. Partendo dalla meno recente di queste cinque partite, il Milan ha trovato la vittoria contro la Juventus (0-1 allo Stadium firmato Giacomo Raspadori) seguito dai due pareggi prima contro la Salernitana (1-1) e poi quello storico contro l’Udinese in trasferta, che ha ufficialmente sancito la conquista del terzo scudetto per i partenopei. Una vittoria, poi, sulla Fiorentina (1-0) al Maradona, prima del tonfo di Monza. L’Inter, però, non si faccia trarre in inganno. La lunga festa scudetto non impedirà al Napoli di voler fare bella figura di fronte ai propri tifosi.