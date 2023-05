Napoli-Inter, triplo stimolo per tornare a Milano con 3 punti

Domani alle 18 si disputa Napoli-Inter, terzultima partita della Serie A 2022/23. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi triplo stimolo per ottenere una vittoria.

CAMPO DIFFICILE – Le certezze di partecipare alla prossima Champions League passano per Napoli-Inter, che si giocherà domani alle 18. I nerazzurri inseguiranno i tre punti, in casa dei Campioni d’Italia, per blindare l’arrivo nelle prime quattro in classifica. Sperando che le avversarie facciano un favore a Simone Inzaghi. Tuttavia non è saggio sperare nella pancia piena dei partenopei. Che in casa danno storicamente del filo a torcere all’Inter. Basti pensare che, dal 2000 a oggi, solo una volta i nerazzurri hanno vinto allo Stadio Diego Armando Maradona. Ma non c’è solo la storia a soffiare sulle ambizioni dell’Inter.

INFILARE LA NONA – Battere il Napoli anche al ritorno permetterebbe ai nerazzurri di infilare la sesta vittoria consecutiva in campionato, la nona considerando anche Coppa Italia e Champions League. Continuando così a cavalcare l’onda dell’entusiasmo che sta trascinando questo sorprendente finale di stagione. “Vincere aiuta a vincere” si dice, e quindi non è il caso di fare calcoli. Specialmente avendo l’obiettivo – già citato – di arrivare tra le prime quattro. Il prima possibile, per un ulteriore motivo.

RIPOSO GARANTITO – Se già in questa giornata l’Inter riuscisse a ottenere la certezza matematica di finire tra il secondo e il terzo posto, potrebbe ottenere dei benefici in questa Champions League. Perché questo permetterebbe a Inzaghi di non preoccuparsi troppo delle 72 ore che separeranno la finale di Coppa Italia con la Fiorentina (mercoledì alle 21) con la penultima di Serie A (sabato alle 20.45 con l’Atalanta). E soprattutto gli ultimi due impegni di campionato, contro appunto l’Atalanta e il Torino, assumerebbero tutt’altro peso. Potendo garantire a Inzaghi di applicare dose massicce di turnover, ripristinando le forze fisiche di tutta la rosa in vista dell’ultimo appuntamento stagionale. Nonché il più importante, la Finale di Champions League contro il Manchester City del 10 giugno.