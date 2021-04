Napoli-Inter si decide in mezzo: duello Fabian Ruiz-Barella decisivo

Napoli-Inter è il big match in programma questa sera alle 20:45. Saranno fondamentali i duelli a centrocampo: Barella, titolare questa sera, dovrà vincere il confronto con Fabian Ruiz, faro del centrocampo azzurro

DUELLO – Napoli-Inter è in programma questa sera. I nerazzurri di Antonio Conte, in questa seconda parte di stagione, hanno sempre risposto presente ed hanno offerto prestazioni di alto livello in tutti i big match. Questa sera, contro la squadra di Gattuso, Conte si aspetta una squadra reattiva e pronta a lottare su ogni pallone: decisivo, infatti, sarà il confronto a centrocampo. Gli azzurri faranno affidamento su Fabian Ruiz, vero e proprio faro del centrocampo, assieme a Demme, il centrocampista che da equilibrio ad uno schieramento decisamente offensivo. In mezzo, quindi, si potrebbe assistere ad una vera e propria battaglia con Barella, alfiere principale di Conte, a cui è affidato il compito di “sporcare” il possesso palla del Napoli.

ATTESA – È lecito aspettarsi un’Inter d’attesa al “Diego Armando Maradona”: la squadra di Conte, spesso, lascia le squadre avversarie giocare, per punirle con manovre e ripartenze veloci. Emblematico, in tal senso, il successo sul Sassuolo di De Zerbi, predicato, per certi versi, su idee simili al Napoli di Gattuso. L’Inter vorrà a e dovrà rispondere al successo del Milan arrivato questo pomeriggio: il traguardo è vicino, ma non bisogna abbassare la guardia.