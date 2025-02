Napoli-Inter per estromettere Conte dalla lotta scudetto! Decisiva per un motivo

Napoli-Inter è alle porte, mancano pochi giorni allo scontro diretto che può valere una stagione intera. Non per i nerazzurri, bensì per gli avversari ed Antonio Conte.

MATCH – Napoli-Inter può valere una stagione intera. Sabato al Diego Armando Maradona andrà in scena la partita tra le due squadre che hanno mostrato il maggior potenziale in Serie A. Chi ha occupato la testa della classifica per mesi consecutivamente, chi l’ha conquistata proprio nello scorso weekend grazie al gol di Lautaro Martinez contro il Genoa a San Siro. Si ritroveranno di fronte ancora una volta Simone Inzaghi e Antonio Conte, che all’andata hanno creato un grande spettacolo. 1-1 era stato il risultato con enormi rimpianti per i nerazzurri a causa del rigore sbagliato da Hakan Calhanoglu.

Napoli-Inter decisiva per un motivo!

DECISIVA – L’errore di Calhanoglu all’andata non può essere ripetuto in questa partita. Sabato c’è la seria possibilità di estromettere il Napoli di Conte dalla corsa scudetto, ma non tanto per la classifica. I punti di vantaggio rimarrebbero appena quattro, però psicologicamente i partenopei potrebbero accusare pesantemente il colpo. Sarebbe la quinta partita senza vittorie con due sconfitte nelle ultime due gare. Il mercato di gennaio e l’addio di Kvicha Kvaratskhelia hanno già generato malcontento tra tifosi e allenatore, i tre punti dell’Inter nello scontro diretto diventerebbero il colpo di grazia!