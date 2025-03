Napoli-Inter, mossa a sorpresa di Conte per sostituire Anguissa!

A poche ore dal calcio d’inizio della sfida al Maradona tra Napoli e Inter, il tecnico azzurro Antonio Conte pensa ad una mossa a sorpresa per sostituire l’infortunato Frank Zambo-Anguissa.

DUBBIO – Antonio Conte, per lo scontro diretto contro l’Inter, deve sciogliere l’ultimo e unico dubbio di formazione: chi tra Billy Gilmour e Philip Billing prenderà il posto di Zambo Anguissa nella mediana del Napoli. Nella settimana di preparazione, dalle prove tattiche effettuate sembrava favorito l’ex Bournemouth, già titolare contro il Como al posto del camerunense. Ma nelle ultime ore salgono le quotazioni di una maglia da titolare per Gilmour. Il regista scozzese non parte dal primo minuto in campionato proprio dall’1-1 di San Siro, nel match di andata tra Inter e Napoli.

Gilmour titolare in Napoli-Inter, Conte con il doppio regista?

LA SCELTA – Gilmour in campo contro dall’inizio potrebbe essere la grande novità di Conte per la gara di oggi. Lo scozzese, cresciuto nel Chelsea, è un regista puro, impiegato dal tecnico azzurro soltanto in assenza di Stanislav Lobotka. I due play potrebbero giocare dal primo minuto insieme per la prima volta in questa Serie A. Conte sta valutando questo tipo di mossa per non lasciare il pallino del gioco in mano a quella di Inzaghi. Per contrastare il palleggio del centrocampo nerazzurro, la scelta potrebbe ricadere su un reparto improntato più sulla gestione del pallone e sulla costruzione del gioco, che sulla fisicità e intensità di Billing. Conte punterà sull’intelligenza tattica di Gilmour e sulla intesa con il connazionale Scott McTominay. Saranno i due scozzesi a doversi occupare di limitare la costruzione di Calhanoglu.