Napoli-Inter IN tre punti: Inzaghi fa pretattica ma non cambia idea

Napoli-Inter non cambia la classifica ma crea sensazioni e situazioni opposte alle due principali pretendenti allo Scudetto. Conte riesce ad evitare la fuga tricolore di Inzaghi, che spreca un altro incredibile jolly in questa infinita stagione. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 27ª giornata di Serie A

NAPOLI – Lo scontro diretto che può valere anche mezzo Scudetto per l’Inter di Simone Inzaghi si chiude con la gioia del Napoli dell’ex allenatore nerazzurro Antonio Conte, che limita i danni con un pareggio sudato ma meritato. L’Inter mantiene il primo posto, salendo a quota 58 punti, e il +1 sul Napoli a 57. Terza l’Atalanta dell’altro ex, Gian Piero Gasperini, a 55. Analizziamo Napoli-Inter (1-1) di Serie A in tre punti.

Altro che piano alternativo: Inzaghi a Napoli con la sua filosofia di fiducia

1. PRETATTICA ANNULLATA – Inzaghi alla vigilia si sofferma sull’emergenza della sua Inter sia sulle fasce sia in attacco, dove Marcus Thuram non può ancora dare le giuste garanzie, parlando di possibili modifiche tattiche. L’ipotesi difesa a quattro, con il relativo 4-4-2, sembra più che reale. E invece a Napoli scende in campo l’Inter prevista e previdibile. Solito 3-5-2, solito gioco delle coppie. L’episodio che sblocca la partita è una punizione, assegnata in seguito a un rigore non dato. Una sorta di risarcimento artistico. La firma è quella di Federico Dimarco, che mette la partita sui binari voluti da Inzaghi ma forse insperati. O comunque troppo presto. L’Inter non è in grado di gestire il vantaggio minimo facendo fare la partita al Napoli, che non ha alternative a quelle di segnare per pareggiare e provare a ribaltarla. E le complicazioni che arrivano a partita in corso non vengono lette con l’attenzione necessaria. La doppia faccia nerazzurra in Napoli-Inter è beffarda: preparazione con pretattica alla vigilia subito “annullata” nel matchday. Un passo indietro inspiegabile.

Napoli-Inter non cambia… come previsto: la lettura di Conte fa la differenza

2. VANTAGGIO INDIFENDIBILE – Lo 0-1 “ingestibile” per l’Inter è figlio di un’emergenza prevedibile ma non preparata. Thuram a mezzo servizio resta in campo oltre il dovuto, quando il 3-5-1 inizia a pesare. L’infortunio di Dimarco “arriva” troppo presto, causando una modifica che Inzaghi avrebbe preferito posticipare. E in mezzo bisogna considerare che Hakan Calhanoglu stringe i denti solo per evitare l’ennesima bandiera bianca di questa stagione. Considerando questo triplo problema, avendo un vantaggio minimo da difendere, Inzaghi avrebbe potuto continuare senza alterare gli equilibri della sua squadra oppure stravolgere tutto. E invece ne viene fuori un ibrido, ovvero una modifica non recepita dalla stessa squadra. Per una buona porzione di secondo tempo non si capisce se l’Inter difende a tre, quattro o cinque, chi deve assumere i compiti in cabina di regia e soprattutto chi deve agire da esterno sinistro al posto di Dimarco. Inizia così un’altra partita, quella che il Napoli fa sua senza possibilità di fallire: l’assedio azzurro è una conseguenza delle scelte nerazzurre. Conte legge la partita meglio di Inzaghi, che si fida della sua idea iniziale e la conferma fino all’ultimo.

Classifica immutata a metà: il +1 adesso non gioca più a favore dell’Inter

3. OCCASIONE SPRECATA – L’1-1 di Napoli-Inter non è un pareggio da buttare ma più che parlare di “un punto guadagnato” e “due punti persi” bisogna analizzare tutto il contesto. L’Inter resta a +1, bruciando la possibilità di andare a +4 dopo aver già sprecato lo stesso tipo di vantaggio con il pareggio di San Siro. Scontri diretti annullati, quindi il +1 odierno è solo un +7 che non ha avuto il coraggio di essere tale. Anche per meriti del Napoli e soprattutto di Conte, sia chiaro. L’Inter forse non ci crede abbastanza o la paura di fare un passo in più è superiore alla fame di vittoria. Inzaghi a Napoli gioca senza attacco quasi per scelta, facendo a meno di Marko Arnautovic e Medhi Taremi con l’idea che possa bastare a difendere il risultato positivo. Non viene chiamato in causa il “giovane” Kristjan Asllani, cambio praticamente automatico quando non c’è Calhanoglu. E la difesa a quattro ipotizzata alla vigilia in realtà non viene mai presa in considerazione a causa delle caratteristiche degli esterni di Conte… che vengono sostituiti nel finale. Mettendo più calciatori fuori ruolo. Paradosso su paradosso. La testa è in parte alla Champions League e al Feyenoord, prossimo avversario. Ecco perché alla fine il punto sta stretto al Napoli ma deve stare stretto anche all’Inter: pensare di reggere questa pressione fino a fine stagione, con in mezzo anche Champions League e Coppa Italia, è folle. Adesso sono le altre a dover continuare a inanellare “preziosi” passi falsi dietro la capolista Inter…