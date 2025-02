Napoli-Inter, dubbio Acerbi-De Vrij per Inzaghi: chi marcherà Lukaku?

A due giorni dallo scontro diretto del Maradona, tra Napoli e Inter, restano per Simone Inzaghi pochi dubbi di formazione. Uno di questi riguarda il ballottaggio al centro della difesa tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij.

LE SCELTE – Simone Inzaghi, dopo l’ampio turnover adoperato nel match di Coppa Italia vinto contro la Lazio, si affiderà alla formazione titolare con la sua Inter per sfidare il Napoli di Antonio Conte. Pochissimi dubbi da sciogliere per Inzaghi: oltre a monitorare le condizioni di Thuram, atteso in gruppo nell’allenamento di oggi, l’allenatore nerazzurro dovrà decidere chi tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij guiderà la linea difensiva dell’Inter.

Acerbi o de Vrij? Il dubbio di Napoli-Inter

IL DUELLO – La scelta che prenderà Inzaghi tra i due difensori è, verosimilmente, legata alla marcatura di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è il pericolo principale del Napoli, la fonte primaria del gioco da dover arginare. Nonostante non sia apparso in forma nelle ultime uscite, gran parte degli schemi offensivi della squadra di Conte gravitano attorno al centravanti ex Inter. In quest’ottica, favorito per occuparsi di Lukaku, resta Francesco Acerbi: il numero 15 nerazzurro, con la sua fisicità e abilità nei duelli aerei, si esalta nella marcatura a uomo. Acerbi ha sempre fatto ottime prestazioni contro gli attaccanti che puntano sulla “stazza”, come del resto ha sempre fatto nei precedenti con Lukaku. Basta pensare al doppio confronto dello scorso anno quando il belga vestiva la maglia della Roma. Simone Inzaghi si augura che il suo centrale possa neutralizzarlo nuovamente nello scontro scudetto di sabato.