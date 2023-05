Napoli-Inter 3-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Napoli-Inter 3-1 rallenta la corsa per ottenere in anticipo la qualificazione alla prossima Champions League e ferma la serie di sette vittorie consecutive. Dai dati statistici sulla sfida di ieri, purtroppo, si conferma una tendenza negativa in Campania.

TRE – Le espulsioni in carriera per Roberto Gagliardini. Quella di ieri a Napoli è la prima con l’Inter, in 188 presenze dal gennaio del 2017. Le altre curiosamente sono arrivate entrambe contro il Modena: l’8 giugno 2014 col Cesena nell’andata delle semifinali play-off di Serie B (doppia ammonizione) e il 21 febbraio 2015 con lo Spezia sempre nel campionato cadetto (rosso diretto al 95’).

CINQUE – Le espulsioni dell’Inter in stagione, tre in Serie A e due nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Gagliardini è il secondo che si fa cacciare per doppia ammonizione nel primo tempo, l’altro era stato Milan Skriniar il 23 gennaio contro l’Empoli al 40’.

SEI – Le partite consecutive con gol sia fatto sia subito per l’Inter a Napoli, cinque in Serie A e una in Coppa Italia. Un parziale che però ha portato ad appena una vittoria, poi due sconfitte e tre pareggi tutti per 1-1.

DICIASSETTE – Le partite giocate dall’Inter a Napoli in Serie A dal 2000 in poi. Un campo che è ormai tabù per eccellenza: è arrivata solo una vittoria, 1-3 il 6 gennaio 2020 con doppietta di Lukaku e gol di Lautaro Martinez, poi nel parziale dieci sconfitte e sei pareggi.

VENTIQUATTRO – I falli commessi nel corso dell’intera Napoli-Inter, dieci dai padroni di casa e quattordici dagli ospiti. Di questi, ben cinque li ha fatti Gagliardini nei disastrosi quarantuno minuti in cui è rimasto in campo prima dell’espulsione per doppio giallo (per gli altri al massimo due). E poteva ricevere la seconda ammonizione ben prima di quando l’ha ottenuta.