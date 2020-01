Napoli-Inter 1-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter trionfa a Napoli come non succedeva da una vita, tenendo così il passo della Juventus. L’1-3 del San Paolo interrompe una serie di strisce negative che vanno anche oltre quella della semplice vittoria in trasferta, come confermano alcune delle statistiche relative a Napoli-Inter.

TRE – Gli anni dalla precedente vittoria dell’Inter in Serie A a gennaio. Non succedeva da un 3-0 al Pescara del 28 gennaio 2017, poi tre pareggi tutti per 1-1 nel 2018 (contro Fiorentina, Roma e SPAL) seguiti da un pareggio e una sconfitta (0-0 col Sassuolo, 1-0 col Torino) nel 2019.

QUATTRO – Le volte in cui Antonio Conte ha sfidato il Napoli al San Paolo da allenatore. Quella di ieri è la prima vittoria, con la Juventus aveva fatto 3-3 il 29 novembre 2011, 1-1 l’1 marzo 2013 e 2-0 il 30 marzo 2014.

QUATTORDICI – Le partite dopo cui, finalmente, l’Inter è riuscita a vincere in Serie A al San Paolo. Dopo lo 0-2 del 18 ottobre 1997 c’erano state nove vittorie e quattro pareggi nei successivi Napoli-Inter di campionato.

VENTIQUATTRO – Gli anni passati dall’ultima volta che, in un Napoli-Inter, i nerazzurri avevano segnato tre gol. Era successo il 7 maggio 1995, stesso risultato di ieri sera con i gol di Pierluigi Orlandini, André Cruz, Nicola Berti e Dennis Bergkamp.

TRENTA – I gol della coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, quasi equamente divisi in sedici del belga e quattordici dell’argentino. Di questi ben ventuno sono arrivati in trasferta, rispettivamente undici e dieci.