Nandez-Inter, nuove promesse di matrimonio: stavolta nessun dubbio

L’Inter torna a seguire Nahitan Nandez, obiettivo di mercato sin dalla scorsa estate. E, secondo gli esperti di mercato, l’uruguaiano potrebbe arrivare già a gennaio (vedi notizia).

DI NUOVO AMORE – In estate Nahitan Nandez e l’Inter si sono toccati, più che sfiorati. Ma poi l’affare non si è più concluso, nonostante le brillanti premesse. Con grande delusione del giocatore, e grande illusione del club nerazzurro e dei suoi tifosi. Il centrocampista uruguaiano sembrava fosse in sovrannumero per la mediana dell’Inter, ma l’inizio della stagione 2021/22 ha presto smentito questo fatto. E presto quello per Nandez è diventato un vero e proprio rimpianto (vedi focus). Dopo il rinvio di agosto, sarà gennaio la data giusta per celebrare il matrimonio?

UTILITÀ E DUTTILITÀ – Analizzando le condizioni fisiche dei centrocampisti dell’Inter, e anche il rendimento, appare lampante come Nandez sia un rinforzo quasi obbligatorio. L’uruguaiano del Cagliari porterebbe maggiore tenuta fisica rispetto a Stefano Sensi. Avrebbe inoltre una migliore continuità di rendimento rispetto ad Hakan Calhanoglu, per quanto siano due profili tecnici piuttosto diversi. E sarebbe inoltre un’alternativa in aggiunta per le corsie esterne, grazie alle doti di corsa che continua a mostrare sotto la guida di Walter Mazzarri. Oltre al fatto che, assieme ad Arturo Vidal, sarebbe il miglior rincalzo per la mediana finora vista titolare. Il sovraffollamento è un falso problema per l’Inter di Simone Inzaghi, che avrebbe un bisogno assoluto di un giocatore come Nandez.