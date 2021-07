Nandez-Inter? I dati in Copa América: sorprende una statistica

Nahitan Nandez continua a essere il grande obiettivo per la fascia destra dell’Inter (QUI le ultime), dopo la partenza di Achraf Hakimi in direzione Paris Saint-Germain. Andiamo ad analizzare i suoi numeri nella Copa América da poco disputata con l’Uruguay, nella quale sorprende particolarmente un dato.

QUASI IRRINUNCIABILE – Nahitan Nandez è il grande obiettivo per il mercato dell’Inter di queste settimane. Un giocatore duttile, in grado di giocare sia come esterno destro a tutta fascia, sia a centrocampo. Proprio in entrambi i ruoli il giocatore è stato schierato da Oscar Tabarez – CT dell’Uruguay – nell’ultima Copa América appena conclusasi con la vittoria dell’Argentina di Lautaro Martinez. A centrocampo Nandez ha infatti giocato nella prima sfida, proprio contro la selección, subentrando a Rodrigo Bentancur nella ripresa. Poi, però, il suo posto è stato sempre sulla fascia destra. Dapprima (nella seconda sfida, quella pareggiata 1-1 contro il Cile di Arturo Vidal) come subentrato nel secondo tempo. Poi come titolare nelle restanti tre gare.

DATO CURIOSO – Il dato che stupisce di più della Copa América disputata da Nahitan Nandez è il fatto che, con il giocatore in campo, l’Uruguay non ha mai subito gol. Le uniche due reti subite, infatti, sono arrivate dall’Argentina (1-0) e dal Cile (1-1), ma nel primo tempo, ovvero quando Nandez non era ancora stato schierato in campo. Contro Bolivia, Paraguay e Colombia, l’esterno del Cagliari ha disputato rispettivamente 88, 90 e 90 minuti. I risultati? 0-2, 1-0 e 0-0. Sebbene poi, contro i cafeteros, sia arrivata l’eliminazione ai calci di rigore.

DUTTILE E AFFIDABILE – Insomma, questi dati ci fanno capire come Nahitan Nandez sia un giocatore duttile, in grado di ricoprire più ruoli e di dare anche una certa solidità difensiva. Le sue qualità non sono certamente in discussione, come visto nella sua esperienza fin qui in Serie A al Cagliari. Qualità che potrebbero sicuramente rivelarsi più che utili per Simone Inzaghi.