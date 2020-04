Nainggolan si allontana dal Cagliari, quanti dubbi! Inter, 2 soluzioni (+1)

Nainggolan potrebbe essere uno dei nomi al centro del mercato. Il calciatore belga quest’anno è stato protagonista con la maglia del suo Cagliari, ma potrebbe non continuare con la maglia dei sardi, come detto da Giulini. Analizziamo le prospettive e la gestione da parte dell’Inter

DECISIONE PRESA – Il futuro di Radja Nainggolan resta in bilico. Il centrocampista quest’anno è passato in prestito dal Cagliari. Nonostante sia un assoluto punto di riferimento in Sardegna, il belga difficilmente resterà nel club dove è esploso. Questione economica, non certamente tecnica, e un nuovo problema per l’Inter. I nerazzurri, infatti, molto difficilmente promuoveranno l’ex Roma, dopo averlo scaricato quest’estate.

DUE SOLUZIONI (O TRE?) – Si aprono, dunque, diverse ipotesi sul futuro del calciatore. In primis, Nainggolan potrebbe trovare un nuovo club. Dopo l’ottima stagione al Cagliari, sicuramente non mancheranno gli estimatori, in Italia o all’estero. Parallelamente, in un mercato condizionato dall’emergenza Coronavirus, bisognerà considerare eventuali scambi. Potrebbe essere una pedina per nuovi acquisti dell’Inter. Una terza ipotesi non va del tutto scartata: se davvero il calciatore spingerà forte per restare al Cagliari, potrebbe ridursi notevolmente l’ingaggio. A quel modo, dovrebbe arrivare un complicato accordo tra le società.