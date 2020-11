Nainggolan, occasione in Inter-Torino? Un dato a suo favore

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Radja Nainggolan potrebbe avere un’occasione in Inter-Torino, prossimo impegno dei nerazzurri in Serie A. Il belga, infatti, è l’unico centrocampista nella rosa nerazzurra che, nel corso della sosta, ha lavorato ad Appiano Gentile

OCCASIONE – Radja Nainggolan, dopo un’ottima annata con il Cagliari in prestito, è tornato all’Inter. Il belga, in questo inizio di stagione, non ha avuto molto spazio nella formazione di Antonio Conte. La condizione è sembrata subito precaria e, nei pochi scampoli giocati, non è sembrato fare la differenza. Adesso però potrebbe arrivare l’occasione giusta: nel corso della sosta per le Nazionali, infatti, il centrocampista belga ha potuto allenarsi con continuità ad Appiano Gentile sotto gli occhi vigili di Conte. La condizione fisica è certamente cresciuta, ma è sufficiente per meritare una maglia da titolare?

CRESCITA – Nainggolan potrebbe trovare, nelle prossime settimane, molto più spazio visti gli innumerevoli impegni della squadra nerazzurra e la contemporanea indisponibilità di alcuni elementi del centrocampo, ultimo in ordine di tempo, oltre ai soliti Sensi e Vecino fermi per infortunio, Brozovic fermato dal Coronavirus. Se il numero 44 nerazzurro dovesse crescere di condizione, rappresenterebbe un’alternativa di lusso per il centrocampo dell’Inter e potrebbe interpretare al meglio il ruolo di trequartista nel 3-4-1-2 di Conte.