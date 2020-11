Nainggolan-Inter, tutto apparecchiato per l’occasione: Radja ora tocca a te

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Nainggolan di nuovo titolare con la maglia dell’Inter? Domenica alle 15 si giocherà a San Siro la sfida tra i nerazzurri guidati da Antonio Conte e il Torino di Marco Giampaolo. Sarà l’occasione per il belga?

ANTEFATTO – Radja Nainggolan – nella sua seconda avventura con la maglia dell’Inter – ha giocato fino ad ora solo 41 minuti (38′ in Serie A e 3′ in Champions League contro il Real Madrid). Tra mercato prima e positività al Covid-19 poi il belga non è riuscito a trovare continuità in questa prima parte di stagione non giocando nessuna partita da titolare.

FATTO – Nelle ultime settimane le cose sono però cambiate. Il Cagliari – tramite le parole del suo presidente Tommaso Giulini – ha chiuso a un ritorno di Nainggolan a titolo definitivo e il centrocampista belga ha intanto potuto allenarsi con continuità ad Appiano Gentile sotto gli occhi vigili e attenti di Antonio Conte. All’orizzonte si vede quinti la sfida con il Torino di domenica pomeriggio e una possibile maglia da titolare complice l’assenza causa Coronavirus di Marcelo Brozovic e i problemi fisici di Stefano Sensi (QUI le ultime sulle sue condizioni fisiche). Da aggiungere un Arturo Vidal che rientrerà nei prossimi giorni a Milano e un Roberto Gagliardini che non ha potuto allenarsi con costanza sempre causa Covid.

CONCLUSIONE – Dopo il Torino ci sarà il Real Madrid mercoledì e quindi Vidal potrebbe essere risparmiato a vantaggio del belga. Nainggolan è pronto a riprendersi una maglia da titolare che manca con i nerazzurri dal 26 maggio 2019 e quell’Inter-Empoli 2 a 1 al cardiopalma concluso con un suo gol decisivo all’82 minuto per la qualificazione alla Champions League per la squadra guidata allora da Luciano Spalletti. L’ex tecnico nerazzurro si è giocato molto sulla sua permanenza con il rendimento dell’ex numero 14 ora però Conte è pronto a concedergli un’occasione e tocca a lui dimostrare di poter dare ancora qualcosa all’Inter e alla sua carriera.