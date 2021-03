Nainggolan inizia a fare per il Cagliari quello che all’Inter oggi sarebbe tardivo

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Nainggolan è tornato a mettere il proprio nome su un tabellino e lo fa dopo aver fatto passare troppo tempo dall’ultima volta. Il suo viavai tra Cagliari e Milano non è stato utile, ma ora l’Inter ha un pensiero in meno di cui preoccuparsi

FINALMENTE DECISIVO – Il gol di Radja Nainggolan al 96′ di Sampdoria-Cagliari fa notizia non solo per il 2-2 che regala un punto insperato agli ospiti. Fa notizia perché è il primo gol stagionale del centrocampista belga, che ha atteso 16 partite (5 con l’Inter e 11 con il Cagliari) prima di trovare la via del gol. Un gol che mancava dal 4-2 di Cagliari-Torino del 27 giugno 2020. Quasi nove mesi di attesa. “Un parto”, direbbe qualcuno. Ma che Nainggolan si sia risvegliato alla 26ª giornata è un dettaglio da non trascurare. Perché a Cagliari gli hanno steso un tappeto rosso(blù) per rimettersi nelle condizioni idonee a essere utile alla causa, da titolare praticamente inamovibile. A Milano no. Dopo le prime chance – giocate malissimo -, è finito ai margini del progetto perché nemmeno dalla panchina si sarebbe reso utile come riserva delle riserve. Situazioni diverse.

TEMPI INACCETTABILI – Forse a 12 giornate dalla fine del campionato si è ripreso in tempo per recuperare la stagione del Cagliari, che rischia di finire in Serie B e ha davvero bisogno dell’apporto del classe ’88 di origini indonesiane. E dei suoi gol, ancor di più se decisivi come quello odierno. Ma per l’Inter, che oggi lotta per vincere lo Scudetto, sarebbe stato troppo pericoloso aspettare Nainggolan fino al 7 marzo 2021. E senza altre garanzie. Averlo (concentrato…) per allungare la panchina avrebbe fatto comodo, ma vedergli segnare un gol al 96′ dopo l’undicesima partita giocata da titolare dimostra che la separazione invernale ha fatto bene a tutti. All’Inter, che non aveva altro tempo da perdere. Al Cagliari, che solo ora ha capito di non poterne perdere più. A Nainggolan, a cui gli stimoli non cambiano le prestazioni offerte (ma l’ambiente sì). Meglio così, davvero.