Nainggolan ‘bloccato’ dall’Inter causa Eriksen: imbarazzante solo pensarlo

Nainggolan il 1° luglio 2021 tornerà a essere a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter, a meno che il Cagliari non lo acquisti a titolo definitivo entro quella data. Il suo nome, accostato a quello di Eriksen per il nuovo centrocampo nerazzurro, è uno scenario impresentabile per tanti motivi

SCENARIO INESISTENTE – Il mercato (inesistente) ipotizzato intorno al centrocampo dell’Inter in attesa dell’evolversi della situazione Christian Eriksen regala emozioni da brividi. Tra i calciatori in uscita – definitiva – dal bilancio nerazzurro c’è da tempo Radja Nainggolan, che vuole restare a Cagliari. E il Cagliari vuole tenerlo. Il problema è solo ed esclusivamente di natura economica (ma dai?), perché l’argomento sul piano calcistico non può nemmeno essere affrontato. Far credere che l’Inter abbia congelato la sua cessione per fare delle valutazioni più approfondite in assenza di Eriksen (vedi articolo) è un insulto velato. Non è giusto pensarlo, non è serio. Imbarazzante, ecco. L’Inter non poteva, non può e non potrà svendere Nainggolan (e nessun altro, compreso l’altro esubero top Joao Mario, ndr – vedi focus) per ovvi motivi. Ma Eriksen non c’entra. Con o senza il centrocampista danese a disposizione, il futuro di Nainggolan non può essere più nerazzurro. La decisione è stata presa da entrambe le parti, con reciproca soddisfazione. Ora bisogna solo far quadrare i conti… con il Cagliari. Non sarà facile, ma di certo a Simone Inzaghi non verrà chiesto di considerare necessario il “recupero di Nainggolan finché Eriksen ecc ecc”. Mai nella vita.