Nainggolan al lavoro per riprendersi l’Inter. Recupero chiave per Conte

Radja Nainggolan Inter

Radja Nainggolan è tornato a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista belga può essere determinante per il prosieguo della stagione dell’Inter. Il prossimo mese potrebbe essere fondamentale

RECUPERO – Radja Nainggolan, dopo un’ottima annata con il Cagliari in prestito, è tornato all’Inter. Inizialmente, si pensava fosse un ritorno di passaggio, il belga, invece, complici le dinamiche di mercato, è rimasto in nerazzurro. Antonio Conte, quindi, vive una nuova ed inedita abbondanza a centrocampo, dove, al netto delle disponibilità, può studiare varie soluzioni. Nainggolan può diventare un tassello fondamentale per i nerazzurri, che, nell’ex Roma e Cagliari, possono aver trovato uno dei tasselli che mancava a questa squadra.

SOLUZIONI – Nainggolan potrebbe trovare, nelle prossime settimane, molto più spazio visti gli innumerevoli impegni della squadra nerazzurra e la contemporanea indisponibilità di alcuni elementi del centrocampo. Il numero 44 nerazzurro interpreta al meglio il ruolo di mezz’ala nel 3-5-2 e, al fianco di Vidal e Barella, costituirebbe un centrocampo estremamente fisico e con una personalità degna di una squadra che lotta per traguardi importanti. Il centrocampista può restituire l’equilibrio giusto ad una squadra che, in questo inizio di stagione, ha subito troppi gol.