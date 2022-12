Mulattieri-show contro la Ternana: chiude alla grande il girone d’andata

Samuele Mulattieri ha regalato i 3 punti al Frosinone nel match di oggi vinto contro la Ternana. L’attaccante in prestito dall’Inter ha chiuso alla grande il girone d’andata.

BOMBER – I prestiti dell’Inter in Serie B brillano. Questa volta è il caso di Samuele Mulattieri, attaccante in prestito al Frosinone. Regala la vittoria ai ciociari sbloccando la partita al 38′ e nella ripresa serve l’assist per il 2-0 a Roberto Insigne (vedi articolo). Oltre a questo, la sua partita è sontuosa. Ha l’occasione per la doppietta personale ma la spreca. Preciso nei passaggi, non a caso l’assist, nonostante i pochi (22) palloni toccati. Due dribbling riusciti dei 4 provati, e 3 contrasti a terra vinti. Fabio Grosso si gode il titolo di Campione d’Inverno con il Frosinone e il suo giovane bomber.

STAGIONE – La stagione di Mulattieri con il Frosinone è notevole. Il classe 2000 ha collezionato 19 presenze finora, di cui solo 10 da titolare. Nonostante le poche partite, sono sei i gol segnati in Serie B. Un gol ogni 169 minuti con una media di 1,6 tiri a partita. Oltre ai gol, con quello di oggi è arrivato a tre assist, partecipando così a nove reti dei ciociari. Assolutamente poco falloso con appena 3 gialli. Il prossimo anno probabilmente l’Inter guarderà in Serie A per prestarlo. In modo tale da vederne il rendimento nella massima serie. Chissà mai che possa tornare utile alla prima squadra.