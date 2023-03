Mulattieri, il momento magico continua anche con la Nazionale

Samuele Mulattieri è uno dei giocatori più osservati da parte dell’Inter. Il buon momento di forma è stato confermato dalla recente doppietta con la Nazionale U21

MOMENTO D’ORO – Samuele Mulattieri sta attraversando un ottimo momento di forma. L’attaccante conta 10 gol in 28 presenze con la maglia del Frosinone – una di queste in Coppa Italia – ed è fresco di doppietta con la Nazionale Under 21. La stagione del centravanti di proprietà dell’Inter è sicuramente più che sufficiente. Ciò fa riflettere e mette i dirigenti nerazzurri nella posizione di dover scegliere il miglior futuro per Mulattieri, che l’anno prossimo dovrebbe rientrare alla base.

PRESTITO O POSSIBILITÀ? – Il Frosinone l’anno prossimo, a meno di colpi di scena, giocherà in Serie A. La salita nella massima serie potrebbe essere un’opportunità per l’Inter di prolungare il prestito di Mulattieri tra le fila dei ciociari, in modo da valutare come il giocatore potrebbe impattare in Serie A. Altrimenti, il club di Viale Liberazione potrebbe decidere di dare subito una chance al classe ’99, integrandolo in prima squadra come quarta punta. Molto, poi, dipenderà dal finale di stagione di Mulattieri e anche del Frosinone. Ciò che è certo è che l’Inter potrebbe avere tra le mani un talento da non sprecare e da valorizzare al meglio.