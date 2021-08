Mulattieri, futuro Inter? Al Crotone vola e conferma i numeri olandesi

Samuele Mulattieri – dopo essere stato aggregato da Simone Inzaghi alla Prima Squadra durante il ritiro precampionato – è passato in prestito al Crotone. L’attaccante dell’Inter sta già facendo vedere grandi cose con i calabresi, confermando la buona stagione dello scorso anno in Olanda, al Volendam.

OTTIMO INIZIO – Samuele Mulattieri è sulla buona strada per guadagnarsi un futuro assicurato all’Inter. ll giovane attaccante di proprietà nerazzurra, infatti, ha già messo a segno quattro gol in tre partite con la maglia del Crotone. Il primo, in Coppa Italia contro il Brescia. Rete che ha permesso agli squali di trascinare la sfida ai calci di rigore e superare il primo turno della competizione. Gli altri tre sono arrivati in Serie B: prima la doppietta al Como che ha sancito il 2-2 finale, poi la rete di ieri al Cittadella nella sconfitta per 4-2 dei calabresi al Tombolato (vedi articolo).

CONFERMA – Samuele Mulattieri in questo inizio di stagione sta confermando quanto di buono già fatto vedere lo scorso anno in Olanda. Il giovane attaccante di proprietà Inter, infatti, in trentadue presenze totali con il Volendam ha messo a segno ben diciannove gol e tre assist. Il tutto in 2.596 minuti giocati, con una media-gol di un centro ogni 136 minuti giocati. La strada per Samuele Mulattieri è ancora lunga, ma di certo è già partito con il piede giusto in una categoria che non è di certo semplice (chiedere a Sebastiano Esposito).