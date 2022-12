Mulattieri, l’attaccante del futuro è in casa: Inter osserva attentamente

Tra i giocatori dell’Inter in prestito tra Italia ed Europa, Samuele Mulattieri è uno di quelli che sta certamente impressionando di più. Così come il suo Frosinone, sempre più primo in classifica dopo la vittoria di ieri sulla Reggina. I nerazzurri osservano i suoi progressi, perché l’attaccante del futuro potrebbe proprio essere in casa.

ATTACCANTE IN CASA – Classe 2000, Samuele Mulattieri sta sicuramente stupendo in questo campionato di Serie B. Andato in gol anche ieri nello scontro al vertice contro la Reggina, l’attaccante in prestito dall’Inter al Frosinone è arrivato a quota 5 in campionato in 780 minuti giocati (suddivisi in 16 presenze). Una media di un gol ogni 156 minuti, con anche due assist all’attivo. Tra tutti i giocatori dell’Inter in prestito, Mulattieri è uno di quelli che – insieme a Giovanni Fabbian – sta sicuramente facendo vedere le cose migliori. E, considerando gli attaccanti, è quello che fin qui ha convinto di più.

CRESCITA – Samuele Mulattieri potrebbe essere l’attaccante del futuro dell’Inter. Da tempo si parla della famosa “quinta punta”, di un prodotto del vivaio che possa essere tenuto a completamento del reparto offensivo nerazzurro. Chiaramente bisogna andare piano con i giudizi, specialmente quando parliamo di un ragazzo di 20 anni. Ma la sua crescita costante è anche testimoniata dai numeri. Nella prima stagione lontano dalla base, Mulattieri ha meso a segno 18 gol in 30 presenze con il Volendam nella Serie B olandese. 6 nella stagione scorsa con il Crotone in 28 presenze. Un numero che ha già quasi eguagliato quest’anno con la metà delle partite giocate.