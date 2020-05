Moses magico, fa notizia senza parlare! E l’Inter di Conte resta in stand-by

Come si può finire in prima pagina senza giocare né rilasciare dichiarazioni? Domanda curiosa, ma se ti chiami Moses tutto è possibile. Il jolly classe ’90 tanto apprezzato da Conte è riuscito a far parlare di sé e del suo futuro all’Inter senza fare il minimo sforzo. La potenza della disinformazione

FAKE NEWS – Avete presente il discorso sull’informazione di qualità che deve sovrastare le fake news? Ecco, non è questo il caso. O meglio, la disinformazione “calcistica” in assenza di partite prende il sopravvento. Oggi il protagonista è Victor Moses, centrocampista nigeriano dell’Inter in prestito dal Chelsea (almeno fino a fine stagione). Poi si vedrà, visto che la società nerazzurra si è riservata solo il diritto di riscatto, senza obbligo. E tratta al ribasso, a prescindere dalla crisi economico-sportiva causata dal Coronavirus. Per intenderci, se il Chelsea chiede una cifra più vicina ai 10 milioni di euro che ai 15, l’Inter non va comunque oltre la doppia cifra. Ma torniamo alla disinformazione datata domenica 17 maggio 2020.

MAGIA MOSES – Immaginiamo che Moses abbia rilasciato tre dichiarazioni da quando è arrivato a Milano. Il giorno della “presentazione” ufficiale. Quello del debutto in Serie A. E dopo la prima dal 1′ in Coppa Italia. Poi che all’improvviso qualcuno decida di mettere insieme queste tre interviste, facendo una sorta di “riassunto” dell’esperienza di Moses a Milano in tempi di Covid-19. E infine che qualcun altro crei lo scenario, riportando tutto alla data odierna. Riassunto: Moses loda Conte e dichiara che non vede l’ora di tornare in campo per divertirsi con l’Inter! Quasi a voler dire che è sicuro del riscatto e della permanenza. No, niente di tutto ciò. La posizione dell’Inter con Moses non è cambiata e non sarà la disinformazione a cambiarla: il suo riscatto è in stand-by, per ora. E le sue dichiarazioni spacciate per odierne sono vecchie di mesi.