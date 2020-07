Moses e Biraghi: ultimo scatto. A Genova prova da Inter, ma non basta?

Moses e Biraghi difficilmente a fine prestito proseguiranno la loro avventura all’Inter. I due esterni, però, stanno dimostrando le loro qualità nel finale di stagione in nerazzurro. La partita contro il Genoa dà un segnale importante all’Inter, ma il futuro è ancora in evoluzione?

FUTURO IN BILICO – L’Inter è riuscita a superare il Genoa con il punteggio di 0-3. I gol di Lukaku e Sanchez hanno oscurato in parte la prova ottima degli esterni dell’Inter. Cristiano Biraghi ha servito un grande assist per Lukaku, mentre Victor Moses ha messo in crisi costante Criscito e ha lanciato il cileno per lo 0-2. Nonostante le buone prove in questo stralcio di stagione, i nerazzurri difficilmente riscatteranno i due laterali. L’arrivo di Hakimi e probabilmente di un nuovo titolare a sinistra restringono gli spazi e al momento la loro permanenza è in forte dubbio. Avere due laterali affidabili in più rappresenta un’importante conferma per il finale di stagione.