Morelos nome nuovo per l’attacco Inter: chi è il colombiano dei Rangers?

Alfredo Morelos entra nel mirino dell’Inter (grazie all’agente di Lautaro Martinez). Analizziamo nel dettaglio il profilo dell’attaccante colombiano, che gioca in Scozia nei Rangers di Glasgow.

NUOVO OBIETTIVO – Il taccuino dell’Inter restituisce un nome nuovo tra gli obiettivi per rinforzare l’attacco. Parliamo di Alfredo Morelos, attaccante colombiano dei Rangers. Che condivide già qualcosa con Lautaro Martinez, il numero 10 nerazzurro. Entrambi infatti sono rappresentati dall’agente Alejandro Camano. Che in questi giorni ha fatto visita alla sede dell’Inter, proponendo il numero 20 dei Rangers ai nerazzurri (qui la notizia). Prima di capire la reale fattibilità del trasferimento, vediamo meglio chi è questo attaccante.

Chi è Alfredo Morelos, El Bufalo dei Rangers

TAPPE BRUCIATE – Morelos nasce a Cereté, in Colombia, il 21 giugno 1996. Cresce calcisticamente in patria, nell’Independiente Medellín, con cui esordisce nella massima serie colombiana a 18 anni. Dopo 10 presenze in due stagioni, sceglie di mettersi subito alla prova trasferendosi in Europa. Nello specifico, all’HJK di Helsinki, in Finlandia. Rimane due anni anche a quelle latitudini, siglando 46 reti in 62 presenze, e vincendo campionato e coppa nazionale. Dopodiché nell’estate 2017 passa ai Rangers in Scozia. Con cui è a quota 119 gol e 55 assist in 252 presenze (utili a vincere campionato e coppa anche qui). Numeri decisamente ottimi per Morelos in ottica Inter.

UN ALTRO TORO – Da sempre il soprannome di Morelos è El Bufalo, per la silhouette piuttosto tarchiata (1,77 di altezza per 80 kg). Che tuttavia non gli impediscono di essere un attaccante estremamente esplosivo, rapido soprattutto sulla breve distanza. E la sua tecnica è tutt’altro che grezza. Il suo piede preferito è il destro, tuttavia ha ottime proprietà di calcio con entrambi i piedi. A livello di posizione in campo, Morelos preferisce partire largo a destra per poi inserirsi in area. Non è una punta d’area, come del resto dimostrano fisico e numeri. Tuttavia, osservando la heatmap della sua stagione 2021/22 coi Rangers (fonte: Sofascore), si può vedere come in realtà El Bufalo sia in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco, supportando egregiamente lo sviluppo della manovra:

CHANCES NERAZZURRE – Morelos è un profilo molto appetibile per l’Inter. In primis per la sua situazione contrattuale. L’orizzonte del suo rapporto coi Rangers non va oltre il 31 maggio 2023, data di scadenza del contratto. Pertanto i nerazzurri potrebbero già accordarsi con il giocatore per la stagione 2023/24. Inoltre, attualmente il colombiano guadagna poco meno di 2 milioni di euro a stagione (secondo salarysport.com). Perfettamente in linea con la politica degli ingaggi della società nerazzurra, che può permettersi di offrire un accordo migliore. A patto di liberarsi di uno tra Romelu Lukaku e Joaquin Correa la prossima estate. Non resta che attendere di vedere quali saranno gli sviluppi di mercato.