Monza, lo stato di forma tra amichevoli e gare ufficiali in vista dell’Inter

Manca sempre meno al ritorno della Serie A, con l’Inter che domani affronterà il Monza a San Siro. Andiamo ad analizzare come la squadra di Raffaele Palladino arriva alla sfida, tra precampionato e la prima gara ufficiale in stagione.

PRECAMPIONATO – Inter e Monza si preparano ad affrontarsi a San Siro, in quello che è il debutto nella Serie A 2023-2024 per entrambe le squadre. Un precampionato dolce-amaro quello dei brianzoli, che in tre gare non ufficiali hanno conquistato due vittorie e un pareggio. Nel dettaglio un 5-1 alla Giana Erminio, un 3-0 alla Vis Pesaro e il 2-2 in trasferta contro l’Everton. A bruciare è però l’eliminazione del Monza al primo turno della Coppa Italia: nonostante la rete dell’ex nerazzurro Danilo D’Ambrosio, il club biancorosso ha perso per 1-2 contro la Reggiana all’U-Power Stadium. La voglia di riscatto e di partire al meglio in campionato è tanta. Inter avvisata.