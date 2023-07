Il Monza fa spese in casa Inter, tanti gli ex alla prima giornata

Il Monza si tinge sempre più di nerazzurro. L’arrivo ormai prossimo di Danilo D’Ambrosio fa salire il numero di giocatori ex Inter ora in Brianza. Il destino li riporterà a San Siro già alla prima giornata.

TRA I DUE CLUB – Sono sempre di più i giocatori che in questa sessione di mercato hanno lasciato l’Inter e si sono accasati al Monza. L’ultimo in ordine di tempo sembrerebbe essere D’ambrosio. Il difensore, dopo la scadenza del contratto, ora, sembra aver trovato l’accordo con il Monza. Nel corso dell’estate sono altri due i nerazzurri che si sono trasferiti a pochi chilometri da Milano. Prima di tutti, Roberto Gagliardini. Il centrocampista è arrivato, come D’ambrosio, da svincolato dopo anni di servizio all’Inter. Infine, anche il baby Valentin Carboni ha raggiunto il fratello Franco al Monza in prestito. Ad oggi, il percorso inverso, in un certo senso, lo ha compiuto solo Stefano Sensi. Il regista ha vestito nella scorsa stagione la maglia del Monza per poi rientrare alla base quest’estate. Occhio, però, a Carlos Augusto, profilo sondato dall’Inter in caso di partenza di Robin Gosens. Che l’Inter sfrutti in futuro questi ottimi rapporti con il Monza?

INTER-MONZA, STORIA DI GRANDI EX

NON L’UNICO −Subito alla prima stagione in A, il Monza ha portato problemi all’Inter. Due sconfitte entrambe per 1-0 subite dai nerazzurri nella stagione passata. A rovinare i piani dell’Inter ci hanno pensato proprio due ex nerazzurri. Michele Di Gregorio e Luca Caldirola, cresciuti entrambi con i nostri colori, hanno contribuito alle due vittorie dei brianzoli. Il primo ha chiuso la porta dei suoi con grandi interventi, il secondo ha deciso la partita all’U-Power Stadium. Quest’annata parte proprio dall’incrocio in casa con il Monza. L’Inter dovrà essere attenta a sfatare il tabù della legge degli ex. Tra giocatori giovani, come Carboni, desiderosi di mettersi in mostra e giocatori con voglia di rivalsa, come Gagliardini, le insidie saranno tante.