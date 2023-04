Il Monza di Palladino ha uno stile definito e alternative da sfruttare

Il Monza di Palladino col 3-4-2-1 sa controllare il pallone e ha come riferimento del gioco gli esterni di centrocampo, presenti sia in rifinitura che in finalizzazione.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Palladino è il 3-4-3, declinato con un attacco con due trequartisti dietro a una prima punta. L’ispirazione è Gasperini, con una difesa aggressiva che porta pressing uomo su uomo. Anche se la squadra sa anche abbassarsi ed aspettare per sfruttare gli spazi. Lo stile di gioco del suo Monza punta al possesso palla, con una manovra articolata specialmente sui passaggi corti che trova il suo sviluppo di elezione sulle fasce. Ma le linee verticali non sono dimenticate: i trequartisti e la punta sono un riferimento costante, anche sui lanci.

STATISTICHE – Il Monza è quarto in Serie A per possesso palla. La manovra si sviluppa principalmente sulle fasce, con la sinistra come preferita. Da qui arriva anche la rifinitura: la squadra è quarta per cross in A. La difesa è il punto debole della squadra di Palladino: i 41 gol subiti valgono la sesta peggior retroguardia. Oltre a questo i 32 gol subiti su azione manovrata sono il terzo peggior valore del campionato.

DETTAGLI – Carlos Augusto è per rendimento il miglior giocatore del Monza secondo WhoScored. Del resto parliamo del miglior marcatore (5 gol) e del miglior assistman (5 assist). Oltre a questo è il giocatore con più passaggi di quelli che non si occupano della priam impostazione, secondo per dribbling e terzo per tiri a partita. Nicolò Rovella, terzo per rendimento secondo WhoScored, è il riferimento del gioco: primo assoluto per passaggi medi, terzo per passaggi lunghi (secondo tra i giocatori di movimento), incaricato dei piazzati, secondo per passaggi chiave. Ma anche un importante riferimento difensivo: secondo per km percorsi, secondo per contrasti, primo per intercetti. Stefano Sensi è il suo riferimento come compagno di regia, spostato anche come trequartista per dare qualità offensiva. L’ex Inter è quinto per passaggi medi, secondo per passaggi chiave, primo per falli subiti. Patrick Ciurria pur essendo mancino è l’esterno destro titolare, adattato anche nel tridente offensivo sempre sulla destra. Secondo miglior marcatore del Monza con 4 gol, secondo per assist con 4, primo per cross, secondo per tiri a partita, primo per passaggi chiave.