Monza, lo stato di forma in vista dell’Inter: un solo KO

Il Monza si prepara a sbarcare a San Siro, con un’Inter a caccia di riscatto in campionato dopo la bella vittoria in Champions League per 0-2 sul campo del Benfica. Andiamo ad analizzare lo stato di forma della squadra allenata da Raffaele Palladino, con un solo KO nelle ultime cinque gare disputate in Serie A.

STATO DI FORMA – Nelle ultime cinque gare disputate in campionato, il Monza di Raffaele Palladino ha sicuramente fatto vedere un buono stato di forma. Una sola, infatti, la sconfitta di questo periodo. Nel dettaglio per 0-2 contro la Lazio di Maurizio Sarri, che a sua volta sta avendo un’ottima forma in campionato. I brianzoli, oltre al sopraccitato KO, hanno raccolto sei punti. Frutto dei pareggi contro il Verona (fuori casa), la Cremonese (in casa) e l’Udinese (fuori casa) e la vittoria all’U-Power Stadium contro l’Empoli per 2-1. Andando sempre in gol in tutte e quattro queste partite, ma non riuscendo tuttavia a mantenere la porta inviolata. Numeri che l’Inter deve studiare e sfruttare al meglio in vista della gara di San Siro di domani sera, fondamentale per rilanciarsi anche in campionato dopo le imprese in Champions League.