Monza-Inter e quei 6 nomi che fanno capire che il livello si è alzato

Monza-Inter non è una partita di cartello in Serie A ma sia in casa biancorossa sia in casa nerazzurra si può parlare di sfida sentita. E l’alto numero di ex in campo lo dimostra. In campo… o meglio in panchina. Analizziamo i sei nomi che “dividono” Nesta e Inzaghi oggi

MILANO – La trasferta di Monza non è più quella meglio collegata per l’Inter, che da questa stagione sarà attesa anche a Como. E allenandosi ad Appiano Gentile (CO) è praticamente una stracittadina. A Monza, invece, va in scena una partita nella partita. La squadra biancorossa nasce da una “costola” nerazzurra. Basti pensare all’elevato numero di ex interisti nella rosa di Alessandro Nesta, che siederà sulla panchina brianzola per il suo personale derby contro l’Inter. Alla vigilia di Monza-Inter in Serie A merita un approfondimento sugli ex nerazzurri in questione.

Inter che fu: 6 personaggi in cerca di…?

EX INTER – In porta Stefano Turati (2001), che vanta un passato nel Settore Giovanile dell’Inter. In difesa il prodotto del vivaio Luca Caldirola (1991) e il veterano Danilo D’Ambrosio (1988). A centrocampo Roberto Gagliardini (1994) e Stefano Sensi (1995), quest’ultimo tornato in Brianza dopo un anno da “separato in casa” a Milano. In attacco Gianluca Caprari (1993), che la maglia nerazzurra non l’ha mai indossata ma nel 2017 è rientrato nello scambio con la Sampdoria con Milan Skriniar in direzione Milano. Oggi sono sei calciatori del Monza con un passato all’Inter.

Monza-Inter (quasi) senza ex nerazzurri in campo dall’inizio

UPGRADE – Il livello dei sei biancorossi ex Inter spiega un po’ il livello odierno della squadra di Simone Inzaghi, che non ha più spazio per profili simili. Nemmeno come riserve. L’Inter negli ultimi anni ha rimpiazzato i vari D’Ambrosio, Gagliardini e Sensi. E non ha mai pensato di richiamare, tra gli altri, Turati e Cadirola. Gli “eredi” sono Matteo Darmian e Yann Bisseck, Piotr Zielinski e Davide Frattesi, ad esempio. Senza dimenticare Josep Martinez e Tomas Palacios, per completare il discorso. E c’è di più: escluso Turati, che “sfrutta” anche l’infortunio del collega Alessio Cragno per ottenere il ruolo di numero uno, nessuno è titolare né lo sarà in Monza-Inter. In pratica i calciatori dell’Inter di ieri sono riserve anche nel Monza di oggi. Una bella differenza.