Col Monza l’Inter ritrova un vecchio problema: i tiri in porta

Monza-Inter fa tornare in auge un vecchio discorso sulla squadra di Inzaghi. E cioè l’incapacità di tradurre in pericoli effettivi la mole di gioco prodotta.

STATISTICHE INTUITIVE – Ci sono dei concetti semplici e intuitivi nel calcio. Persino banali, ma a volte diventa necessario ricordarli. Specialmente in partite come Monza-Inter. I nerazzurri infatti hanno strappato solo un pareggio nella trasferta brianzola. E questo per una mancanza specifica: i tiri in porta.

Inter, i dati parlano chiaro contro il Monza

CENTRARE LA PORTA – L’Inter contro il Monza infatti pur non brillando particolarmente è stata la squadra a creare di più. In modo anche netto. In totale 16 tiri a 5, per un totale di 1,65 xG contro 0,27 secondo Sofascore, 1,81 a 0,22 per Understat. Un totale più che sufficiente per portare a casa la partita. C’è però un problema. Per convertire questo potenziale serve centrare la porta. E l’Inter lo ha fatto solo 2 volte, esattamente come il Monza. Troppi pochi pericoli insomma sono stati effettivi. Un difetto che l’Inter di Inzaghi aveva già mostrato, ma in passato. Nei primi due anni della gestione Inzaghi. Pagandolo più volte a caro prezzo.