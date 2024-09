Monza-Inter per il primo turnover della stagione? Le soluzioni

Monza-Inter sarà la prima partita al rientro dalla sosta per le nazionali. Si giocherà domenica alle ore 20.45, Simone Inzaghi farà turnover? Le possibili soluzioni per il match di campionato.

RITORNO IN CAMPO – Simone Inzaghi tra una settimana avrà la possibilità di fare il suo primo turnover della stagione. Forse è anche inappropriato chiamarlo in questo modo, lo stesso allenatore parla di co-titolari e titolari nella rosa nerazzurra. L’Inter giocherà con il Monza all’U-Power Stadium domenica alle ore 20.45. Alcuni giocatori che hanno visto meno il campo nelle scorse settimane probabilmente potrebbero avere minutaggio superiore. Il motivo? Le partite dei giorni successivi: prima il Manchester City in Champions League all’Etihad, poi il Milan nel derby.

Monza-Inter, i possibili cambi di Inzaghi

TURNOVER – A Monza il primo che potrebbe avere una chance da titolare è Denzel Dumfries. L’età non permette a Matteo Darmian di fare tre partite in una sola settimana, perciò l’olandese dovrà farsi trovare pronto al rientro dalla sosta per le nazionali. Oggi ha giocato la sua prima gara da titolare in stagione, Ronald Koeman conferma la sua fiducia in lui. Un altro in ballottaggio sarà Davide Frattesi, in quanto Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella rientreranno da qualche giorno di stop. Il turco per il problema riscontrato con l’Atalanta, l’italiano per l’operazione al naso per cui questa settimana non si è allenato. L’ultima possibile novità potrebbe esserci in attacco. Mehdi Taremi aspetta la seconda da titolare, Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono avvisati.