Monza-Inter, il passato riporta a due realtà parallele. Intraprendere una strada!

Monza-Inter è stata una delle gare in cui, nella scorsa stagione, i nerazzurri hanno dato l’idea di dominare il campionato. Quella vittoria fu poi importante nel trainare i meneghini verso lo scudetto, considerando il periodo in cui si inseriva.

ULTIMA SFIDA – L’ultimo Monza-Inter è stato il teatro di uno show di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu, autori rispettivamente di 1 rete e 2 reti nello spettacolare 1-5 dello U-Power Stadium. In quell’occasione, i nerazzurri misero un tassello importante nel mosaico costruito gradualmente per la vittoria di uno storico scudetto, quello della seconda stella. Il successo arrivò nel giorno 13 gennaio 2024, poco prima della partenza dei meneghini per Riyadh, dove il club allenato da Simone Inzaghi conquistò la Supercoppa Italia grazie alla vittoria in finale contro il Napoli per 1-0.

Monza-Inter rievoca anche un brutto ricordo: l’incornata di Caldirola!

DA DIMENTICARE – Indice di un’altra Inter, non ancora matura per affrontare con la consapevolezza giusta le sfide contro gli avversari meno blasonati, è il pareggio per 2-2 del 7 gennaio 2023. In quella circostanza, la squadra meneghina si è fatta recuperare dai brianzoli allo scadere del match a causa di un’autorete di Denzel Dumfries. Quella squadra dava la sensazione di poter avere un rendimento costante nell’arco di una gara e di un campionato, senza però riuscire a concretizzare tale realtà al momento propizio. Dopo la finale di Istanbul, persa contro il Manchester City per 0-1, quello step mentale sembra essere definitivamente arrivato. L’auspicio è che ciò possa essere confermato in occasione della prossima sfida tra le due compagini lombarde del 15 settembre.