Monza-Inter, a centrocampo tutti in forma! Chi resta in panchina?

Questa sosta per le nazionali ha consegnato a Simone Inzaghi un centrocampo in grande forma. Specialmente per quanto riguarda Davide Frattesi, vero e proprio matador con la maglia dell’Italia. Ma scalpita anche Piotr Zielinski. Chi resta fuori per Monza-Inter?

CENTROCAMPO AL COMPLETO – Si tratta di un problema che sicuramente tutti gli allenatori vorrebbero avere, ossia poter contare su una rosa piena di giocatori che scalpitano per scendere in campo e dare il 100%. È il caso di Simone Inzaghi e del suo centrocampo – a mani basse il migliore della Serie A – che lo costringe a vari grattacapi di formazione in vista di Monza-Inter. La sosta per le nazionali ha messo in mostra un Davide Frattesi in grande spolvero, decisivo sia contro la Francia che contro Israele con due gol in altrettante presenze con la maglia dell’Italia in questa UEFA Nations League. Oltre a lui scalpita anche Piotr Zielinski, che non ha ancora debuttato. Così come Kristjan Asllani, pronto a far rifiatare Hakan Calhanoglu. Senza dimenticare due pilastri come Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella, rimasti entrambi ad Appiano Gentile.

Monza-Inter, le scelte a centrocampo: da escludere un turnover massiccio

TITOLARI E PANCHINARI – La logica vorrebbe che sia Davide Frattesi, sia Piotr Zielinski, sia Kristjan Asllani possano trovare spazio in una partita, Monza-Inter, che è la porta d’ingresso a due sfide di alto coefficiente di difficoltà come la trasferta contro il Manchester City e il derby contro il Milan. Tuttavia, Simone Inzaghi è il primo a voler evitare un massiccio turnover nella prossima partita. Qualche cambio sì, ma con criterio. Senza stravolgere in blocco la sua formazione titolare. Ecco, quindi, che le due scelte più probabili ricadano su Frattesi e Asllani, pronti a dare riposo a Barella di rientro dall’operazione al naso e a un Calhanoglu che, dopo l’Atalanta, aveva accusato un piccolo affaticamento muscolare.

E ZIELINSKI? – Per il centrocampista polacco, invece, il debutto avverrà con ogni probabilità in Monza-Inter. Ma non dal primo minuto. Con due cambi su tre tra i titolari, Simone Inzaghi propenderà per mantenere saldo Henrikh Mkhitaryan al suo posto come mezzala sinistra. Per Piotr Zielinski ci sarà spazio con ogni probabilità a partita in corso, proprio per permettere anche all’armeno di accomodarsi in panchina prima di scaldare i motori per la doppia sfida contro Manchester City e Milan. Squadra, i rossoneri, con la quale ha un feeling particolare a livello di gol.