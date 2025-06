Monterrey-Inter, occhi puntati su Sucic e Luis Henrique: il futuro nerazzurro inizia da qui

L’Inter il 18 giugno affronterà il Monterrey nel Mondiale per Club. Una sfida che nasconde delle insidie ma sarà soprattutto un’occasione per vedere Petar Sucic e Luis Henrique in azione.

GIOCATORE COMPLETO – L’Inter in questo momento è negli Stati Uniti dove si sta preparando ad affrontare il Monterrey nel Mondiale per Club. La squadra messicana possiede alcune individualità importanti che potrebbero impensierire i nerazzurri. In difesa c’è una vecchia conoscenza del calcio europeo, ovvero Sergio Ramos che metterà in campo esperienza ma anche pericolosità nelle palle da fermo. A centrocampo Sergio Canales è molto bravo a smistare i palloni e a dettare i tempi di gioco alla squadra. Il centrocampo dell’Inter dovrà essere bravo a soffocare le iniziative del Monterrey. Petar Sucic potrebbe rivelarsi l’elemento di rottura insieme a Nicolò Barella. Il croato, alto 1.85 metri, è un centrocampista completo, bravo nelle interdizioni e nei contrasti grazie alla sua aggressività ma rimanendo comunque disciplinato. Sucic, può usare tutti i suoi centimetri per sfruttare al meglio anche le palle alte.

Monterrey-Inter: una freccia in più sulle fasce

FRECCIA A SINISTRA – L’Inter apre un nuovo ciclo con Christian Chivu, un periodo dove a dominare la scena saranno i giovani. Tra questi anche il neo acquisto Luis Henrique che sarà chiamato nel prossimo match del Mondiale per Club a mettere in mostra tutto il suo talento. Il brasiliano dovrà innanzitutto tenere sotto controllo Jesus Corona o Lucas Ocampos i due esterni di attacco che danno vita al 4-3-3 della squadra messicana nella fase offensiva. Henrique dovrà impensierire gli avversari attraverso la sua imprevedibilità nel dribbling, la sua velocità d’azione e soprattutto la sua capacità di accentrarsi per trovare il tiro e la via della rete. Non ci sono al momento ufficialità di formazione contro il Monterrey, ma Sucic ed Henrique scalpitano per mettersi in mostra e iniziare a dare il loro contributo alla causa nerazzurra.