Monte ingaggi Inter: gli stipendi di Lautaro Martinez e compagni

Alla domanda sugli stipendi di casa Inter la risposta più facile è quella di controllare il monte ingaggi aggiornato. In cima alla lista figura sempre il capitano Lautaro Martinez ma non mancano le sorprese. Ecco tutte le cifre e le informazioni utili per ricostruire parte del bilancio

MILANO – I quasi 85 milioni di euro netti che finiscono nelle tasche dei calciatori dell’Inter non sono quelli che interessano alla società. La cifra netta si trasforma in quasi 142 milioni di euro lordi quando si tratta dell’esborso complessivo. Un numero importante che fa dell’Inter la prima società in Serie A per monte ingaggi. Superata la Juventus (quasi 114 milioni di euro lordi) che, attraverso gli importanti tagli estivi, torna al secondo posto e respira un po’. Completa il podio il Milan (quasi 97), che non supera nemmeno la tripla cifra. Ma quanto guadagnano i calciatori dell’Inter in questa stagione? E qual è la classifica degli stipendi nerazzurri? Scopriamolo subito.

Monte ingaggi Serie A: come e perché l’Inter campione d’Italia è tornata in cima alla lista

MONTE INGAGGI INTER – Con ben ventisei calciatori in rosa, lo stipendio medio in casa nerazzurra supera i 3 milioni di euro netti, toccando quasi i 5.5 lordi. Ciò significa che il capitano Lautaro Martinez, che si piazza in cima all’elenco, guadagna quasi tre volte in più della media. Il terzo portiere Raffaele Di Gennaro, in quanto fanalino di coda, dista oltre venti volte da quel valore. Attualmente sono undici i calciatori dell’Inter a guadagnare più di 3 milioni netti annui. Quindici quelli che stanno al di sotto di questo parametro. E non mancano le sorprese in questa speciale lista ordinata. Di seguito la classifica del monte ingaggi della società Inter aggiornata.

Monte ingaggi Inter: ecco gli stipendi netti (e lordi) del capitano Lautaro Martinez e dei compagni

1. LAUTARO MARTINEZ – 9 milioni di euro netti (16.6 milioni di euro lordi)

2. Nicolò BARELLA e Hakan CALHANOGLU – 6.5 mln € netti (12 mln € lordi)

4. Marcus THURAM – 6 mln netti (7.9 mln lordi)

5. Alessandro BASTONI – 5.5 netti (10.2 lordi)

6. Benjamin PAVARD – 5 netti (6.5 lordi)

7. Piotr ZIELINSKI – 4.5 netti (8.3 lordi)

8. Federico DIMARCO – 4 netti (7.4 lordi)

9. Stefan DE VRIJ – 3.8 netti (7 lordi)

10. Henrikh MKHITARYAN – 3.8 netti (5 lordi)

11. Joaquin CORREA – 3.5 netti (6.5 lordi)

12. Davide FRATTESI e Mehdi TAREMI – 3 netti (5.5 lordi)

14. Marko ARNAUTOVIC – 3 netti (3.9 lordi)

15. Matteo DARMIAN, Denzel DUMFRIES e Yann SOMMER – 2.5 netti (3.3 lordi)

18. CARLOS AUGUSTO – 2.2 netti (2.9 lordi)

19. Francesco ACERBI, Tajon BUCHANAN e JOSEP MARTINEZ – 1.5 netti (2.8 lordi)

22. Andrei RADU – 1 netto (1.8 lordo)

23. Kristjan ASLLANI – 0.8 netto (1.5 lordo)

24. Yann BISSECK – 0.8 netto (1 lordo)

25. Tomas PALACIOS – 0.6 netto (1.1 lordo)

26. Raffaele DI GENNARO – 0.15 netto (0.3 lordo)