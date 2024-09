Monte ingaggi Inter: la classifica aggiornata dopo il calciomercato

La squadra campione d’Italia non risulta stravolta dopo il calciomercato e lo stesso può dirsi del monte ingaggi in casa Inter. La situazione, che è in continuo divenire a causa di rinnovi pianificati e addii rimandati, è sotto la lente di Oaktree. E cambierà presto. Ecco tutti i dettagli

MILANO – La rosa dell’Inter di Simone Inzaghi dopo la chiusura del calciomercato estiva conta ventisette calciatori. Ventisei fanno parte della Lista Serie A, quindi possono giocare in campionato. L’unico escluso è il quarto portiere Andrei Radu, che è diventato il principale esubero in rosa. Gli altri “extra” sono gli attaccanti Eddie Salcedo e Joaquin Correa, a loro volta esclusi dalla Lista UEFA per la Champions League insieme al difensore Tomas Palacios, ultimo arrivato a Milano. Ecco perché alla fine si può dire che Inzaghi conta “solo” su due squadre, capitanate dall’attaccante Lautaroa Martinez, con il terzo portiere Raffaele Di Gennaro a fare da ventitreesimo in rosa. Ruoli non certo casuali. Ruoli ma anche stipendi. E c’è una bella differenza tra i due “estremi” nerazzurri. Ma come cambia il monte ingaggi dell’Inter dopo il mercato estivo? Di seguito la prima classifica individuale, quella per ingaggio netto annuo, dei calciatori.

Monte ingaggi Inter: Lautaro Martinez nettamente in testa dopo il ricco rinnovo

1. LAUTARO MARTINEZ – 9 milioni

2. Nicolò BARELLA e Hakan CALHANOGLU – 6.5

4. Marcus THURAM – 6

5. Alessandro BASTONI – 5.5

6. Benjamin PAVARD – 5

7. Piotr ZIELINSKI – 4.5

8. Federico DIMARCO – 4

9. Stefan DE VRIJ ed Henrikh MKHITARYAN – 3.8

11. Joaquin CORREA – 3.5

12. Davide FRATTESI, Mehdi TAREMI e Marko ARNAUTOVIC – 3

15. Matteo DARMIAN, Denzel DUMFRIES e Yann SOMMER – 2.5

18. CARLOS AUGUSTO – 2.2

19. Francesco ACERBI e JOSEP MARTINEZ – 1.5

21. Andrei RADU – 1

22. Kristjan ASLLANI e Yann BISSECK – 0.8

24. Tajon BUCHANAN – 0.75

25. Tomas PALACIOS – 0.6

26. Eddie SALCEDO – 0.2

27. Raffaele DI GENNARO – 0.15

Differenza tra ingaggi netti e (monte) ingaggi lordi

MONTE INGAGGI – La classifica individuale per stipendio netto non stupisce, anche se verrà presto aggiornata con alcuni rinnovi previsti da tempo. Infatti è destinato ad aumentare entro la fine di questa stagione. Il monte ingaggi dell’Inter oggi fa registrare la cifra di 84.1 milioni netti ma dal punto di vista contabile alla società nerazzurra nteressa molto più l’ingaggio lordo. La classifica cambia parzialmente a causa (“grazie al”) Decreto Crescita, che permette di risparmiare qualche milione su qualche calciatore. Non cambia il podio né il fanalino di coda ma qualche posizione intermedia sì. Il totale lordo è pari a circa 140.3 milioni a stagione per gli stipendi della Prima Squadra. Ecco uno specchietto completo di tutti gli attuali stipendi lordi (arrotondati, ndr).

Decreto Crescita: Inter ringrazia per Thuram e Bisseck ma non solo

1. LAUTARO MARTINEZ – 16.7 milioni

2. Nicolò BARELLA e Hakan CALHANOGLU – 12

4. Alessandro BASTONI – 10.2

5. Piotr ZIELINSKI – 8.3

6. Marcus THURAM – 8

7. Federico DIMARCO – 7.4

8. Stefan DE VRIJ – 7

9. Benjamin PAVARD – 6.6

10. Joaquin CORREA – 6.5

11. Davide FRATTESI e Mehdi TAREMI – 5.6

13. Henrikh MKHITARYAN – 5

14. Marko ARNAUTOVIC – 4

15. Matteo DARMIAN, Denzel DUMFRIES e Yann SOMMER – 3.3

18. CARLOS AUGUSTO – 2.9

19. Francesco ACERBI e JOSEP MARTINEZ – 2.8

21. Andrei RADU – 1.9

22. Kristjan ASLLANI 1.5

23. Tajon BUCHANAN – 1.4

24. Tomas PALACIOS – 1.1

25. Yann BISSECK – 1

26. Eddie SALCEDO – 0.4

27. Raffaele DI GENNARO – 0.3

Qual è lo stipendio medio in casa Inter? Ecco tutte le informazioni

INGAGGIO MEDIO – Il monte ingaggi totale “risente” di alcuni contratti in scadenza il 30 giugno 2025 che nel prossimo esercizio di bilancio alleggeriranno non poco la situazione. Almeno 15 milioni, forse anche 20-25. Lo stipendio lordo medio in casa Inter oggi è di quasi 5.2 milioni annui. Al contrario, lo stipendio netto medio è di oltre 3.1 milioni annui. Ciò significa che 17 calciatori, per quanto riguarda il netto, sono sopra la media e 10 sotto. In riferimento al lordo, invece, 12 calciatori sono sopra la media e 15 sotto. Per avere parametri più credibili è opportuno eliminare dal calcolo i due estremi: il capitano Lautaro Martinez e il terzo portiere Di Gennaro. In questo caso il monte ingaggi netto non supera nemmeno i 75 milioni annui e quello lordo è circa 123.3 milioni a stagione. Si ottiene così uno stipendio medio di 3 milioni netti annui e poco più di 4.9 lordi a stagione. Ed è proprio su queste basi che lavorerà la proprietà Oaktree Capital Management per migliorare i conti. Il 2025 sarà l’anno della vera rivoluzione economico-finanziaria e tecnico-tattica in Viale della Liberazione: sta nascendo una nuova Inter ambiziosa.

NB: i dati sugli ingaggi dell’Inter sono stati ripresi dal portale specializzato Calcio e Finanza