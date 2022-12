Mondiali in Qatar, Olanda-Argentina e i 3 dell’Inter coinvolti: chi prosegue?

I Mondiali in Qatar proseguiranno venerdì con i primi due quarti di finale, ovvero Croazia-Brasile e Olanda-Argentina. Ci saranno dunque quattro interisti coinvolti, due dei quali si scontreranno, cioè Lautaro Martinez e Dumfries. In campo dal 1′ molto probabilmente ci sarà solo l’olandese

ULTIME BATTUTE – I Mondiali in Qatar ricominciano domani, venerdì 9 dicembre, dai quarti di finale che vedranno coinvolte Croazia-Brasile alle ore 16 e Olanda-Argentina alle 20. Sabato invece sarà la volta di Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia. Dunque ci prepariamo a osservare i quattro interisti rimasti in Qatar, ossia Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. In campo dal 1′ con ogni probabilità, a parte il croato, ci sarà Dumfries mentre per Lautaro e de Vrij si prospetta solo l’ennesima panchina.

Dumfries/de Vrij e Lautaro Martinez, chi andrà in semifinale?

Olanda-Argentina è certamente una sfida affascinante e molto attesa tra una delle Nazionali date per favorite, l’Albiceleste e l’altra che può quasi essere definitiva una sorpresa. Gli Orange infatti hanno iniziato questo Mondiale a fari spenti ma presto si sono guadagnati l’attenzione con prestazioni molto solide e concrete. Dumfries agli ottavi contro gli Stati Uniti è stato protagonista assoluto con due assist e un gol mentre per Lautaro e de Vrij è un’altra storia. Il difensore olandese non ha mai giocato finora e rischia di chiudere questo Mondiale con zero minuti sul tabellino. Lautaro è partito da titolare indiscusso per diventare una riserva strada facendo. Diversi volti di una Coppa del Mondo dove però può cambiare tutto in fretta.