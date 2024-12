Mondiale per Club, le avversarie dell’Inter: Urawa Red Diamonds da record

Inter nel gruppo E del Mondiale per Club con River Plate, C.F. Monterrey e Urawa Red Diamonds (vedi tabellone completo). Qui la presentazione del club giapponese, campione della Champions League asiatica nel 2022 e detentore del record di trofei continentali vinti per quanto riguarda le squadre giapponesi

MONDIALE PER CLUB, LE AVVERSARIE DELL’INTER: GLI URAWA RED DIAMONDS

Nel gruppo E del Mondiale per Club, fra le avversarie dell’Inter, troviamo anche gli Urawa Red Diamonds. I giapponesi hanno staccato il pass per la competizione grazie alla vittoria della Champions League asiatica nel 2022, in finale contro l’Al-Hilal. La terza nella storia, decretando di fatto il record di vittorie del trofeo per il campionato giapponese. Le altre due, per la squadra allenata ora dal polacco Maciej Skorza, sono arrivate nel 2007 e nel 2017. Meno fortunati, invece, gli Urawa Red Diamonds nel campionato nazionale, con l’ultima vittoria del titolo datata 1982. La squadra si schiera generalmente con un 4-2-3-1, composto da quasi tutti calciatori nipponici, fatto salvo per il difensore norvegese Hobraten e l’attaccante brasiliano Thiago Santana. Non una stagione, quella che sta per chiudersi, particolarmente fortunata per gli avversari dell’Inter: dodicesimo posto in classifica a una giornata dal termine, con una sconfitta nell’ultima gara per 1-0 contro l’Avispa Fukuoka. Ricordiamo che gli Urawa Red Diamonds arriveranno al Mondiale per Club in pieno corso della stagione, considerando che in Giappone il campionato si disputa tra marzo e dicembre.