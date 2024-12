Mondiale per Club, le avversarie dell’Inter: occhi sul Monterrey

Dal sorteggio del Mondiale per Club, a Miami, l’Inter ha pescato i messicani del Monterrey. I nerazzurri faranno il loro esordio proprio contro la squadra messicana. Il focus sugli avversari.

L’AVVERSARIA – Il sorteggio del Mondiale per Club si è svolto a Miami, con l’Inter che ha pescato Monterrey, Urawa Red Diamonds e River Plate (clicca QUI per conoscere tutti i gironi). Il primo avversario della Beneamata di Simone Inzaghi sarà proprio il Monterrey. Si tratta di una squadra messicana, che milita nel massimo campionato messicano, la Liga MX. Fa parte della Concacaf e occupa la terza posizione nel ranking per club della confederazione calcistica, alle spalle di Columbus Crew e Club America. Nella propria storia, il Monterrey ha vinto 5 campionati messicani, 2 Coppe del Messico e una InterLiga a livello nazionale e una Coppa delle Coppe CONCACAF e 5 CONCACAF Champions League (di cui tre consecutivamente, dal 2011 al 2013) a livello continentale. I calciatori della squadra sono detti rayados (“strisciati”), per la tenuta a strisce bianche e blu.

Mondiale per club, il Monterrey primo avversario dell’Inter

CHI É – Il Monterrey ha chiuso il campionato messicano di apertura al quinto posto, qualificandosi per i playoff. L’allenatore è una vecchia conoscenza del calcio europeo, ma per certi versi anche della stessa Inter. Infatti, l’allenatore del Monterrey è Martin Demichelis, ex difensore del Bayern Monaco. La Beneamata lo ha affrontato nella notte di Madrid del 22 maggio 2010, con Diego Milito autentico protagonista. Sono diversi i giocatori che hanno militato in Europa a giocare nel club messicano: da Jesus Corona a Lucas Ocampos, passando per Sergio Canales ed Hector Moreno. Sia Ocampos che Moreno hanno giocato in Serie A, rispettivamente in Milan e Genoa l’attaccante, nella Roma il difensore. Al livello realizzativo, si stanno distinguendo in questa stagione, Canales, ex Real Madrid, e German Berterame. Entrambi hanno segnato nove reti. L’Inter giocherà all’esordio contro il Monterrey.