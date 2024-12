Mondiale per Club, le avversarie dell’Inter: River Plate con ex e crack

Inter nel gruppo E del Mondiale per Club con River Plate, C.F. Monterrey e Urawa Red Diamonds (vedi tabellone completo). Qui la presentazione del club argentino, uno dei club più affascinanti e storici al mondo.

L’AVVERSARIA – Il sorteggio del Mondiale per Club si è svolto a Miami, con l’Inter che ha pescato Monterrey, Urawa Red Diamonds e River Plate (clicca QUI per conoscere tutti i gironi). Dopo aver analizzato Monterrey e Urawa Red Diamonds, ora tocca passare la lente di ingrandimento sul River Plate. Ovviamente la squadra argentina ha poco bisogno di presentazioni. Si tratta di una delle squadre più affascinanti e storiche al mondo, fucina di campioni assoluti e conosciuta da tutti gli amanti del calcio. I Millonarios, insieme al Boca Juniors, sono gli unici due club argentina a rappresentare il proprio paese. D’altronde non si poteva chiedere di meglio. E per l’Inter sarà una sfida molto suggestiva e bella da giocare. Il River Plate, in 123 anni di storia, ha vinto praticamente tutto: 38 campionati argentini, 3 Coppe Argentina, 3 Supercoppe Argentine, una Copa de Competencia Jockey Club, 4 Coppe Ibarguren, una Copa de Competencia Liga Argentina, una Copa Adrián Escobar, una Copa Campeonato, 2 Trofeo de Campeones de la Liga Profesional, 4 Coppe Libertadores, 3 Recope Sudamericane, una Coppa Sudamericana, una Coppa Interamericana, una Supercoppa Sudamericana, una Coppa Suruga Bank, una Coppe Intercontinentale.

FOCUS – Il River Plate si trova attualmente al quinto posto nel campionato argentino, ad otto lunghezze dalla capolista Velez Sarsfield. L’allenatore è una leggenda del club: ossia Marcelo Gallardo, ritornato dopo la breve all’Al-Ittihād. Sono diversi i giocatori che hanno militato in Europa a giocare nel club argentino: da Marcos Acuña a German Pezzella, passando per Kranevitter e Facundo Colidio. Quest’ultimo sarà un ex dell’Inter, visto che ha giocato nelle giovanili nerazzurre senza mai esordire in prima squadra. Viene convocato solamente una volta nella partita col Cagliari del febbraio 2019. Dopo vari prestiti, nel luglio dello scorso anno, l’Inter lo ha ceduto a titolo definitivo per 5 milioni di euro proprio al River Plate. Ma in casa River, gioca uno dei talenti più puri e cristallini del calcio mondiale: ossia Franco Mastantuono. Trequartista/seconda punta classe 2007, già finito nel mirino dei top club europei, tra cui l’Inter. Insomma, uno di quelli per cui stropicciarsi gli occhi.