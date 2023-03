Mkhitaryan sempre in campo, Inter-Lecce mostra motivo! Fiducia

Henrikh Mkhitaryan è uno degli uomini più in forma fra le fila dell’Inter. Anche contro il Lecce, l’armeno, ha trovato il gol. Continua la fiducia di Inzaghi

FATTORE – Mkhitaryan, contro il Lecce, è arrivato alla quattordicesima partita consecutiva da titolare con l’Inter. Un minutaggio che, nella rosa di Inzaghi, non ha eguali nel 2023. E il motivo è molto semplice: l’armeno, per continuità di rendimento, è stato uno dei migliori nella stagione nerazzurra. Complice l’infortunio di Brozovic, con lo spostamento di Calhanoglu in cabina di regia, l’ex Roma ha scalato e gerarchie sino a diventare la mezzala titolare nel 3-5-2 disegnato da Inzaghi. E la sfida con Lecce conferma la bontà della scelta del tecnico: Mkhitaryan ha aperto le marcature della gara con un bel piatto che si è insaccato all’incrocio dei pali. Ma l’armeno non è un fattore solo in attacco, anche in fase di non possesso l’armeno si sta dimostrando preziosissimo. Ci sono però degli aspetti da migliorare: spesso è mancata la concentrazione in fase di possesso palla, con errori banali che vanno certamente evitati.

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale