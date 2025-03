Mkhitaryan torna ‘Ingiocabile’: in Inter-Feyenoord la sua miglior versione

In Inter-Feyenoord Simone Inzaghi ritrova la miglior versione di Henrikh Mkhitaryan. Nella notte di Champions League l’armeno indossa il vestito buono, dimostrando mentalità e condizione.

INGIOCABILI – “Ingiocabile”, l’aggettivo utilizzato qualche settimana fa da Henrikh Mkhitaryan per definire la sua Inter. Una dichiarazione, quella del centrocampista armeno, che aveva fatto parecchio discutere i tifosi nerazzurri in uno dei momenti più delicati della stagione. Seppur un pizzico presuntuosa, la parola utilizzata dal numero ventidue non si distacca troppo dalla realtà e ben si cuce addosso ad un gruppo che, nonostante tutte le difficoltà, a metà marzo è ancora in corsa su tutti i fronti. Lo si percepisce bene soprattutto dopo Inter-Feyenoord, così come il fatto che, come può essere “ingiocabile” la sua squadra, così può esserlo lo stesso Mkhitaryan.

Mkhitaryan in grande spolvero: Inzaghi ritrova la sua certezza in Inter-Feyenoord

TESORO RITROVATO – Dopo una stagione decisamente sotto tono, complici anche gli infortuni e, forse, l’abuso di impiego nell’annata precedente, Mkhitaryan dimostra finalmente di poter essere lo stesso uomo affidabile di sempre a centrocampo. Nell’ultima serata di Champions League, il centrocampista indossa il suo miglior vestito e porta in scena fiato, gamba, resistenza, tecnica e precisione. Inter-Feyenoord presenta la miglior versione dell’armeno, che mai quest’anno si era vista in tutta la sua interezza. In un momento in cui il vice Piotr Zielinski è fuorigioco, per via del recente infortunio, Simone Inzaghi ritrova una delle sue più grandi certezze a centrocampo. Non va dimenticato, infatti, che proprio Mkhitaryan è stata una delle colonne portanti dell’Inter della seconda stella, con l’allenatore nerazzurro praticamente dipendente dal suo utilizzo.