Mkhitaryan professore del centrocampo: dominante in Inter-Udinese

Nel roboante 4-0 dell’Inter contro l’Udinese, un posto speciale a centrocampo l’ha avuto Henrikh Mkhitaryan. Non solo per l’assist del 3-0 segnato da Marcus Thuram, ma anche per una partita da vero e proprio professore a centrocampo. Ne sa qualcosa Lazar Samardzic.

PROFESSORE – A livello offensivo con l’assist per Marcus Thuram. A livello difensivo non facendo toccare palla a Lazar Samardzic. Questa in sintesi la grande prestazíone di Henrikh Mkhitaryan, sempre più un vero e proprio professore del centrocampo nerazzurro. Lo ha dimostrato anche in Inter-Udinese, altra gara nella quale Simone Inzaghi proprio non se l’è sentita di rinunciare a lui. E a ragione, dal momento che tutti i dati rafforzano questa tesi. 93% di precisione nei passaggi (con 40 passaggi riusciti) e 7 palle recuperate a fronte di zero falli commessi. Insomma, una prestazione totale di Mkhitaryan, il cui assist per Thuram è una vera e propria perla. Ma anche il duello a centrocampo con Lazar Samardzic, colui che tutti avevano designato come suo erede all’Inter, prima che la trattativa di quest’estate si arenasse per i motivi che tutti conosciamo. In ogni caso, l’armeno, durante Inter-Udinese, ha avuto modo di insegnargli un paio di cose sul gioco del calcio.