Mkhitaryan, minuti di qualità contro il Milan. Spazio col Bayern Monaco?

Mkhitaryan è entrato dalla panchina in Milan-Inter. La prestazione dell’armeno è una delle poche note liete per Inzaghi dopo la sfida di sabato. L’armeno troverà spazio contro il Bayern Monaco?

OCCASIONE – La prestazione di Henrikh Mkhitaryan contro il Milan è una delle poche note liete che Inzaghi può portarsi dietro dallo sciagurato derby disputato sabato. Il centrocampista ex Roma, entrato nella parte finale del secondo tempo, pur senza acuti ha contribuito a dare una scossa alla squadra, completamente imbambolata dopo il 3-1 rossonero firmato Leao. La personalità e l’esperienza dell’armeno, in un momento di empasse emozionale della squadra, possono aiutare Inzaghi a far ripartire al meglio la stagione nerazzurra, non ancora compromessa ma con difficoltà piuttosto evidenti da superare. Possibile quindi che Mkhitaryan trovi spazio contro il Bayern Monaco? Sicuramente potrà esserci spazio a gara in corso per l’armeno. Difficile, però, che Inzaghi possa rinunciare al suo trio titolare di centrocampo in occasione di una sfida così delicata. Anche se, è doveroso specificarlo, sia Barella che Calhanoglu, contro il Milan, sono apparsi in netta difficoltà.